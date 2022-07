The Licker vs Vecna, Netflix mette “Stranger Things” e “Resident Evil” l’uno contro l’altro per questo premio

Netflix è al settimo cielo perché due dei suoi blockbuster sono attualmente in streaming in tutto il mondo. Tutti e due Cose più strane e Cattivo ospite sono stati alla pari tra loro. Cose più strane parla di un terribile cattivo, Vecna, che cerca di dare la caccia all’intera cittadina di Hawkins, mentre quest’ultimo parla di Licker, una versione mutante degli zombi. I fan hanno adorato entrambi gli spettacoli sin dalla loro prima, ma a lungo termine ce n’è sempre uno solo che può tenere il passo. Vediamo quale spettacolo ha colpito più duramente i fan.

*Tentacoli che ondeggiano in modo umido — David Mylchreest (@dmyl79) 17 luglio 2022

Quindi, una volta contrapposti l’uno contro l’altro, quale dei due spettacoli vincerà? Cose più strane o Cattivo ospite?

Vecna ​​di Stranger Things vs Licker di Resident Evil

Vecna, o il mind flayer, com’era quando Cose più strane andato in onda per la prima volta nel 2016, ha continuato a tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Con colpi di scena totalmente inaspettati, una linea di cast spettacolare, una serie di morti orrende e strazianti e un nuovo cattivo, i fan trovano più difficile fare il tifo per qualsiasi altro spettacolo tranne questo. Vecna ​​ti guarda attraverso, si impadronisce delle tue paure più oscure e perseguita la tua mente fino al punto di non poter scappare. Dal momento che siamo a un’intera stagione dall’endgame, non sappiamo ancora l’entità della distruzione che può effettivamente raggiungere.

Se il leccatore avesse fatto una cazzata pazzesca, sono sicuro che Vecna ​​potrebbe prendersela, ma altrimenti la velocità/la forza del leccatore avrebbe sopraffatto Vecna. TUTTAVIA, non conosciamo ancora l’intera portata del potere di Vecna. Quindi gli sto dando il vantaggio. — Cavaliere Kashim (@KashimTenshi) 17 luglio 2022

LEGGI ANCHE: Il personaggio di One Stranger Things che è troppo “denso”” per far penetrare Vecna!

D’altra parte, Licker è una pericolosa mutazione dei già terribili zombi che hanno abilità di combattimento molto più forti di loro. È un’arma fabbricata artificialmente in laboratorio. Ciò che si può fare può essere distrutto. Ma la sua lingua lunga diversi metri e il suo udito estremamente sensibile possono sferzare a morte gli aggressori. Ma ancora una volta, neanche il suo ritmo e la sua forza possono essere misurati. Vediamo i leccatori standard acquisire un potenziale senza precedenti nel tempo e nessuno sa cosa si riveleranno.

LEGGI ANCHE: Leggi questo prima di trasmettere in streaming l’adattamento di “Resident Evil” classificato come R su Netflix

Tuttavia, il fandom di Netflix sa chi avrà il sopravvento in questa Battaglia dei mali. Vecna ​​consegna altri mostri ai suoi compagni per creare il suo esercito. È stato inarrestabile. Lui è inevitabile. Con le sue mosse che un cervello umano non può anticipare ma a cui rassegnarsi, Cose più strane sarà presto nella Top 10.

pic.twitter.com/v7nr7fGAWa — Glen (@Glen05251231) 17 luglio 2022

I leccatori sono una minaccia, ma Vecna ​​ha il cervello. pic.twitter.com/F3U3ljIJgs — Mancandy al cinema (@MancandyCine) 17 luglio 2022

come qualsiasi prodotto audiovisivo residente malvagio, questa serie non è all’altezza dei giochi in franchising e, proprio come il nuovo film e i 6 film di alice, prendono semplicemente il nome e gli elementi chiave dei giochi. vecna vince grazie alle abilità, poiché per causare paura, vince il gioco lecca — Buddha (@TallTaua) 17 luglio 2022

Sentiti libero di farci sapere chi pensi che arriverà in cima. Siamo tutti orecchie!

Il post The Licker vs Vecna, Netflix mette “Stranger Things” e “Resident Evil” l’uno contro l’altro per questo premio è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.