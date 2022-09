‘The Lady in Red’: Sadie Sink indossa un seducente abito scarlatto sul tappeto rosso

Stagione 4 della serie di punta di Netflix Cose più strane aveva molti punti salienti e Sadie Sink, nel ruolo di Max Mayfield, era sicuramente uno di questi. Suo prestazione impeccabile la scorsa stagione è stata una meravigliosa sorpresa e rimarrà per sempre impressa nelle nostre menti. Sullo schermo come Max, Sadie è spesso vestito per il massimo comfort con una t-shirt, jeans e pantaloncini occasionali. Tuttavia, fuori dallo schermo, l’attrice ventenne è una vera e propria icona della moda.

Recentemente, il Cose più strane star ha avuto le mani piene di promozioni. È il volto non solo di uno, ma di due film; Il cortometraggio di Taylor Swift Tutto troppo bene e quello di Darren Aronofsky La balena. Dopo aver fatto un tuffo al Festival del Cinema di Venezia, Sink ha recentemente onorato anche il Toronto International Film Festival. Oltre ai film, anche l’aspetto squisito di Sadie Sink ha suscitato molto timore reverenziale; in particolare l’abito rosso che ha indossato domenica 11 settembre. Scopriamo di più sul fantastico abbigliamento.

Il rosso è il colore di Sadie Sink

Come se il fascino travolgente di Venezia non fosse abbastanza, Sadie Sink ha fatto girare tutte le teste al Festival Internazionale del Cinema di Toronto anche. Era uno spettacolo da vedere come lei ha camminato lungo il tappeto rosso vestito con un abito rosso fuoco. I suoi lunghi e splendidi capelli rossi, leggermente ondulati, si complimentavano ulteriormente con il suo vestito scarlatto.

Realizzato con cura dal stilista Stella McCartneyl’abito lungo fino al pavimento aveva un silhouette dritta e una caduta aggraziata. Il colpo d’occhio, però, era il taglio decentrato in vita. Ha dato all’elegante look da sera, un tocco giovanile e divertente. Un’altra caratteristica interessante era il scollo asimmetrico all’americana che accentuava la sua struttura e le faceva sembrare il collo più lungo.

Il Tutto troppo bene l’attrice ha sfoggiato a solitario anello di diamanti sull’indice destro senza altri gioielli. Ha anche optato per un look pulito e classico con eyeliner alato e rossetto nude. La sua scelta di accessori minimi e trucco leggero ha reso il vestito ancora più luminoso.

Cosa ne pensi dell’ensemble di buon gusto ma elegante di Sadie Sink al Toronto International Film Festival? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Per goderti la sua incredibile abilità recitativa, guarda Cose più strane ora in streaming su Netflix.

