“The Killer” David Fincher Film Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Il prossimo thriller noir di Netflix L’assassino con Michael Fassbender e Tilda Swinton è diretto su Netflix nel 2023. Dopo essere stato in sviluppo passivo per oltre un decennio, Netflix ha acquisito i diritti del film dalla Paramount con la regia di David Fincher. Ecco cosa sappiamo del prossimo progetto.

Di Netflix L’assassino sarà diretto dal vincitore del Golden Globe e candidato all’Oscar David Fincher, noto per successi acclamati dalla critica come Gone Girl, Mank, The Social Network, Zodiac, Se7en, e tanti altri.

Fincher si riunirà con Se7en lo scrittore Andrew Kevin Walker per Netflix L’assassino. Walker ha anche scritto il premio Oscar L’Uomo Lupo e il film del 1999 Vuoto addormentato interpretato da Johnny Depp. Ceán Chaffin, partner produttivo di lunga data di Fincher, sta producendo.

Sebbene Fincher abbia lavorato quasi esclusivamente con Netflix negli ultimi 5 anni, si è ufficialmente sposato per un contratto quadriennale nel novembre 2020. Fincher è stato coinvolto in alcuni dei più grandi progetti Netflix dell’ultimo decennio, coinvolgendo Mank, Ama la morte e i robot, Castello di carte, e Mindhunter.

Le società di produzione che lavorano al progetto includono Panic Pictures, Archaia Entertainment e BOOM! Monolocali.

Coinvolto anche in L’assassino sarà Erik Messerschmidtche fungerà da direttore della fotografia.

Qual è la trama di Netflix L’assassino?

Di Netflix L’assassino è basato sull’omonima graphic novel francese dell’autore Alexis Nolent, con lo pseudonimo di Matz, e dell’artista Luc Jacamon. Il primo volume è stato pubblicato nel 1998 e l’ultimo è stato nel 2017. Non si sa ancora quali parti della graphic novel saranno adattate nel film, quindi si spera che ci sia una possibilità per i sequel, a condizione L’assassino si rivela un successo.

Ecco la logline ufficiale di Netflix L’assassino:

Un uomo solitario e freddo, metodico e libero da scrupoli o rimpianti, l’assassino attende nell’ombra, spiando il suo prossimo obiettivo. Eppure più aspetta, più pensa di perdere la testa, se non la calma. Una storia noir brutale, sanguinosa ed elegante di un assassino professionista perso in un mondo senza una bussola morale, questo è un caso di studio di un uomo solo, armato fino ai denti e che sta lentamente perdendo la testa.

Chi è inserito L’assassino?

Di Netflix L’assassino sarà guidato dal candidato all’Oscar e al Golden Globe Michael Fasbenderche è noto per i suoi numerosi progetti come X-Men, 12 anni schiavo, Steve Jobs, Macbeth, e altro ancora. Fassbender interpreterà il ruolo del killer titolare, che sviluppa una coscienza durante il film. A un certo punto, secondo quanto riferito, il ruolo sarebbe andato a Brad Pitt.

Tilda Swinton è stato successivamente confermato di essere nel cast. L’attrice è più conosciuta per titoli come Perforatore di neve, La spedizione franceseMarvel Dottor Strano, e di Netflix Okja.

Tra gli attori e le attrici che dovrebbero apparire nel film attualmente ci sono:

Kellan Rude (Dexter: Nuovo sangue)

Monika Gossmann (Mank)

Caitlin Turner (Intervista con il vampiro)

Qual è lo stato della produzione L’assassino?

Inizialmente ci era stato detto che il film sarebbe dovuto entrare in produzione nel settembre 2021, ma poi abbiamo appreso che le cose sono leggermente tornate indietro, con la produzione che inizierà il 1° novembre 2021.

Il film giramondo sarà girato in più continenti e paesi, con l’elenco attuale delle location delle riprese che includerà:

New Orleans, Stati Uniti

Repubblica Dominicana

Chicago, Stati Uniti

Parigi, Francia

Secondo quanto riferito, le riprese si sono svolte alla fine di novembre a Santo Domingo.

Secondo un tweet, la produzione è terminata in Francia alla fine di gennaio 2022.

Secondo un nuovo elenco di ProductionWeekly, affermano che l’unità della Louisiana per L’assassino opererà dal 14 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.

Secondo Screen Magazine, il film ha spostato la sua produzione a Chicago nel febbraio 2022. Il loro rapporto afferma che le riprese prenderanno parte alla Union Station nel centro di Chicago, al quartiere di River West vicino a Chicago Avenue, al quartiere di Bucktown vicino a Fullerton e Western, e Via Halsted. Dichiarano che la produzione continuerà fino al 17 marzo 2022, quando tutta la produzione dovrebbe terminare e il film passerà alla post-produzione.

Un segmento su “Michael Fassbender: Road to Le Mans”, disponibile sul canale YouTube di Porche, ci offre il nostro miglior sguardo al dietro le quinte di L’assassino ancora.

Abbiamo avuto circa 2 minuti di approfondimento sul film con Fassbender che ha detto che è stato un “grande privilegio e onore” recitare nell’imminente David Fincher aggiungendo che è stato “un sogno che si avvera”.

“Con qualcuno del calibro di David è stata un’opportunità molto speciale per me. Un bel po’ di location in un periodo di cinque mesi”.

10 giorni dopo la data di fine delle riprese inizialmente prevista per L’assassinoDwayne Barr (che sta lavorando alla produzione) ha dichiarato che le riprese sono terminate su Instagram, aggiungendo:

“E così finisce… Ieri sera abbiamo terminato “The Killer” di David Fincher. Grazie @emesserschmidt per il regalo avvolgente. Troppo stanco per esprimere tutto ciò che desidero condividere. Complimenti a Michael Fassbender e Tilda Swinton.

Quando L’assassino essere pubblicato su Netflix?

Considerando il suo nuovo inizio di produzione nel novembre 2021, possiamo probabilmente aspettarci quello di Netflix L’assassino in uscita nella seconda metà del 2022 o addirittura nel 2023.

Altrove, David Fincher dovrebbe ancora portare Chinatown su Netflix, fungendo da prequel dell’omonimo film del 1974. Netflix sta anche lavorando su una serie di altri BOOM Studios! anche gli adattamenti.