The Ipcress File è interpretato da Joe Cole in streaming su Netflix?

Il thriller di spionaggio della guerra fredda Il file Ipcress è un thriller divertente dall’inizio alla fine, e non sorprende che molti abbonati Netflix siano sicuramente ansiosi di sapere se saranno tra i fortunati a vivere questa entusiasmante impresa. Continua a leggere per ottenere l’autorizzazione di sicurezza adeguata ed essere informato se è un’opzione o meno.

Che sia di Apple Cavalli lenti o di James Bond Non c’è tempo per morire, il pubblico di tutto il mondo non ne ha mai abbastanza a che fare con le avvincenti giostre da brivido, piene di azione e a combustione lenta che sono titoli di spionaggio. Dei tanti là fuori per divertirsi, uno che si distingue davvero come un’esperienza utile non è altro che Il file Ipcress.

Peaky Blinders e Bande di Londra La star Joe Cole è il protagonista della serie mentre Harry Palmer, un contrabbandiere in prigione, ha offerto l’opportunità di servire come ufficiale dei servizi segreti nella piccola ma molto influente unità di sicurezza di Whitehall. Una volta che è a bordo, le cose iniziano davvero quando un’indagine sul luogo in cui si trova uno scienziato britannico scomparso svela una cospirazione molto più ampia che espande il calvario in un caso di spionaggio internazionale.

L’intera vicenda è un adattamento molto ampio del romanzo del 1962 intitolato Il file Ipcress scritto dall’autore Len Deighton. La trama è stata ampiamente rielaborata, rendendo lo spettacolo un nuovo calvario da godere. La serie si ispira anche al film del 1965 interpretato da Michael Caine. L’ultima versione ha ricevuto notevoli consensi dalla critica, incluso un punteggio impressionante su Rotten Tomatoes.

Il file Ipcress è disponibile su Netflix?

Dopo aver portato a termine un’indagine approfondita e aver ispezionato tutti i file degli agenti sul campo, tutte le informazioni necessarie hanno portato a questa sfortunata conclusione. Il file Ipcress iNon è un’opzione su Netflix e al momento non è noto se cambierà presto.

Fortunatamente per i fan dei titoli di spionaggio, Netflix ha un’ampia quantità di opzioni pronte per essere implementate in azione ora. Alcune di queste eccellenti scelte di spionaggio includono Fauda, 6 Metropolitana, Rete delle vespe, La spia, e Mosul solo per citarne alcuni.

Dove puoi eseguire lo streaming di The Ipcress File

Episodi di I file Ipcress sono disponibili per lo streaming per gli abbonati su AMC+.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: