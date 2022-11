‘The Imperfects’ cancellato da Netflix; Non tornerà per la stagione 2

L’ultima serie soprannaturale per la maggiore età di Netflix è arrivata su Netflix l’8 settembre, e esattamente due mesi dopo, la serie è stata annunciata per essere cancellata e, quindi, non tornerà per una stagione 2.

Creato da Shelley Eriksen e Dennis Heaton, Gli imperfetti vede tre adolescenti sottoporsi a un esperimento che dà loro mostruosi effetti collaterali. Il trio unisce le forze per trovare lo scienziato responsabile e, si spera, una cura.

La serie proviene dalla stessa società di produzione che ha prodotto una miriade di titoli per Netflix, tra cui L’Io-Land, L’ordine (cancellato dopo 2 stagioni) e Wu Assassini.

Netflix è stato rinnovato Gli imperfetti per la stagione 2?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Annullato

L’8 novembre 2022, lo spettacolo è stato annunciato per essere cancellato insieme a Netflix Traccia del partner (un altro spettacolo di debutto per Netflix nel 2022), il che significa che non tornerà per una seconda stagione.

Come abbiamo discusso in precedenza, Netflix utilizzerà più fattori per decidere se rinnovare e un numero importante per uno spettacolo di queste dimensioni sarà il numero di persone che finiranno la serie.

Sul lato della recensione, era un miscuglio per Gli imperfetti

. Non ci sono abbastanza recensioni per giustificare una recensione critica di Metacritic o RottenTomatoes. Nei punteggi del pubblico, ha un 79% su RottenTomatoes e solo un 6,1/10 su IMDb su 1,5K recensioni.

Se lo spettacolo viene cancellato, cosa che molti già temono possa essere, il marketing per lo spettacolo sarà senza dubbio nel mirino.

Il marketing per Gli imperfetti è stato probabilmente uno dei peggiori di qualsiasi nuovo spettacolo di debutto nel 2022.

Abbiamo avuto la nostra prima grande rivelazione alla Geeked Week, ma da allora abbiamo ricevuto solo una serie di nuove informazioni per la data di uscita. Quel che è peggio è che l’annuncio del trailer e della data di uscita è avvenuto poco più di una settimana prima del debutto dello spettacolo, ed è saltato fuori nel programma di settembre 2022 della maggior parte dei punti vendita (non il nostro, però!).

Come ha fatto bene Gli imperfetti esibirsi su Netflix?

I primi 10 dati orari di Netflix possono permetterci di monitorare lo spettacolo. Nella sua prima settimana sulla piattaforma, è stato il terzo titolo inglese più grande dietro Cobra Kai stagione 5 e Diavolo nell’Ohio.

È cresciuto del 45% nella seconda settimana, ma i campanelli d’allarme sono stati lanciati nella terza settimana con un calo del 64% la settimana successiva, non era tra i primi 10.

Le nostre metriche suggeriscono che gli spettacoli spesso vengono cancellati se registrano un calo di oltre il 50% entro il primo mese dal debutto.

Quindi tra il 4 settembre e il 25 settembre 2022 lo spettacolo ha registrato 71,85 milioni di ore nella top 10.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 4 settembre 2022 all’11 settembre 2022 24.070.000 3 Dal 11 settembre 2022 al 18 settembre 2022 35.020.000 (+45%) 4 Dal 18 settembre 2022 al 25 settembre 2022 12.760.000 (-64%) 9 3

Utilizzando le metriche CVE, che mettono le cifre orarie su un campo di gioco uguale grazie alla suddivisione delle ore guardate in base alla durata del programma, possiamo confrontare come è andato lo spettacolo con altri titoli.

Nei nostri primi 10 report per la settimana terminata l’11 settembre, Frederic, il nostro guru dei numeri residente, ha dichiarato:

“I numeri dei primi quattro giorni lo confermano e non sono buoni, con solo 3,4 milioni di CVE. Questo è un terzo di quello che la serie cancellata Cattivo ospite fatto, quindi a meno che non accada qualcosa di miracoloso, Gli imperfetti sarà annullato”.

I primi 10 dati grezzi raccolti da FlixPatrol rivelano che lo spettacolo ha avuto un inizio molto lento, ma è cresciuto nel primo fine settimana disponibile, ma potrebbe aver già raggiunto il picco. Lo spettacolo ha ottenuto risultati migliori nelle regioni dell’Europa centrale, tra cui Francia e Germania.

Quello che ci aspettavamo da The Imperfects Stagione 2

Se la serie si rinnova? Dove possiamo aspettarci che la storia andrà avanti?

Durante tutta la serie, abbiamo visto il trio di amici cercare disperatamente di trovare una cura. Alla fine ne incontrano uno e mentre Tilda sceglie di non prenderlo, gli altri due sono delusi dai risultati.

Juan e Abbi scoprono che la cura non è così permanente come avrebbero voluto e quindi si trovano di fronte a un muro di mattoni, soprattutto perché il dottor Burke non sembra più essere un alleato.

Uno dei maggiori problemi che devono affrontare il trio (e il resto del mondo) è che il virus si è diffuso in tutta la città, causando caos e danni sconosciuti.

Prima di lasciarvi, dobbiamo notare che Iñaki Godoy, una delle principali star di Gli imperfettitornerà su Netflix nel 2023 con l’uscita di Un pezzo adattamento live-action.

Nomadic Pictures sta anche collaborando con Netflix per il prossimo adattamento di La mia vita con i Walter Boys.

