SPAGNA – 13/10/2021: In questa illustrazione fotografica un logo Netflix visualizzato su uno smartphone sopra la tastiera di un computer. (Photo Illustration by Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Patrimonio netto di Christine Quinn: quanto guadagna la star di Selling Sunset? di Stefani Munro

Trattieni il respiro: l’immersione sul ghiaccio è l’ultimo documentario che farà il suo debutto su Netflix il 3 maggio. Il cortometraggio, diretto da Ian Derry, segue l’apneista finlandese Johanna Nordblad, mentre tenta di battere il record mondiale di distanza percorsa sotto il ghiaccio ghiacciato con un solo respiro. Se sei curioso di sapere a che ora sarà disponibile per lo streaming il nuovo documentario vicino a te, scorri verso il basso.

Johanna Nordblad è una nota pioniera dell’apnea in Finlandia! Nel marzo 2021, il subacqueo finlandese ha nuotato a 103 metri (338 piedi) sotto il ghiaccio spesso 60 cm (1,97 piedi) nel lago Ollori vicino a Hossa, in Finlandia, e ha completato la nuotata in 2 minuti e 42 secondi. Il documentario dà un’occhiata a come è entrata nell’apnea e come si prepara a resistere alle temperature gelide. Ma prima …

A che ora è Hold Your Breath: The Ice Dive in arrivo su Netflix vicino a te?

A seconda di dove ti trovi geograficamente, il tempo di rilascio del documentario potrebbe variare leggermente per te. Scopri a che ora sarà disponibile il cortometraggio per lo streaming da Netflix, ovunque ti trovi nel mondo, di seguito! Se vuoi verificare tu stesso, puoi utilizzare il link — qui — per vedere il tuo fuso orario in base alla tua posizione.