The Grudge è interpretato da Sarah Michelle Gellar su Netflix?

La stagione di Halloween è il momento migliore per rivisitare i propri film horror preferiti e dare un’occhiata ad alcuni film da incubo che potrebbero essersi persi la prima volta. Tra alcuni dei titoli ricercati da godere in un’occasione inquietante, Il rancore si distingue come un must per molti, e alcuni probabilmente sono curiosi di trovarlo su Netflix per l’occasione diabolica.

Per chi non lo sapesse, Il rancore è basato su un film horror giapponese chiamato Ju-On e lo stesso regista, Takashi Shimizu, ha diretto l’adattamento americano. La storia segue un’infermiera americana che vive in Giappone e la maledizione soprannaturale che si diffonde intorno a lei.

Buffy l’ammazzavampiri e Il branco di lupi la star Sarah Michelle Gellar apre la strada Il rancore insieme a un cast stellare composto da Bill Pullman, Jason Behr, Clea Duvall e KaDee Strickland. Takako Fuji, Yuya Ozeki e Takashi Matsuyama riprendono i loro ruoli dall’originale come il terrificante trio che minaccia i personaggi.

Che si tratti del bambino che urla o della madre contorta che emette suoni innegabilmente inquietanti, ci sono molte ragioni per cui il film inquietante potrebbe portare gli spettatori a dormire con le luci accese molto tempo dopo la fine di Halloween.

The Grudge è disponibile su Netflix?

Non si può negare che probabilmente ci sono molti membri là fuori che troverebbero l’ideale per guardare la funzione inquietante sul servizio di streaming. Ma gli abbonati non dovrebbero serbare rancore Il rancore non è disponibile su Netflix.

Fortunatamente per gli abbonati, Netflix non manca mai di terrificanti film horror. Alcuni degli esempi divertenti disponibili per la visualizzazione di questa stagione di Halloween includono Cielo rosso sangue, Il telefono del signor Harrigan, la sua casae Scegli o muori.

Dove puoi trasmettere in streaming The Grudge

Il rancore è disponibile per lo streaming gratuito (con pubblicità) su Pluto TV. inoltre, la funzione horror può essere trovata in vendita e in affitto su Vudu.