‘The Grimm Reality’: Netflix imposta una nuova serie tedesca in uscita nel 2023

Cosa c’è su Netflix ha appreso che Netflix ha dato il via libera a una nuovissima serie di thriller urbano da favola chiamata La realtà Grimm, probabilmente ispirato ai racconti popolari dei fratelli Grimm.

La nuova serie è creata da Fino a Kleinert (Der Samurai) e Erol Yesilkaya (Anime).

Amministratori noti di La realtà Grimm sono Sven Bohse (Boschi Oscuri) e Florian Dietrich (Tubab). Il progetto è una coproduzione di Doghaus Film e Wiedemann & Berg Film per Netflix.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La realtà Grimm:

Qual è la trama di La realtà Grimm?

La trama per La realtà Grimm è attualmente tenuto nascosto, ma è descritto come un “thriller fantasy urbano da favola”.

Proprio partendo dal titolo, possiamo ipotizzare la trama di La realtà Grimm si ispira ai fratelli Grimm e alla loro collezione di antico folklore tedesco, tra cui Rapunzel, Hansel e Gretel, Cenerentola, Il principe ranocchio, Cappuccetto rosso, e molti altri che conosciamo e amiamo oggi. Vale anche la pena notare che gli originali erano piuttosto oscuri e non lontanamente adatti alle famiglie come li presentava la Disney.

Inoltre, la parola “urbano” nella descrizione suggerisce che le nuove versioni di queste storie saranno ambientate nella Berlino odierna. Pertanto, la nostra migliore stima della trama per La realtà Grimm è che questa è una rivisitazione moderna dei classici racconti folcloristici raccolti e archiviati dai fratelli Grimm.

Chi è inserito La realtà Grimm?

I lead ufficiali di La realtà Grimm non sono stati ancora annunciati, ma conosciamo diversi attori legati al progetto.

Sono Hyun Wanner, Patrick Isermeyer, Eidin Jalali e Dennis Scheuermann. Per quanto riguarda i rispettivi ruoli, sappiamo che Wanner interpreterà un personaggio di nome Jae Price.

Questo, ovviamente, non è il cast completo e ce ne saranno altri da annunciare in futuro.

Qual è lo stato di produzione di La realtà Grimm?

Produzione per Netflix La realtà Grimm è attualmente in pieno svolgimento a Berlino, in Germania. Per quanto ne sappiamo, le riprese sono iniziate all’inizio di novembre 2022 e continueranno nel 2023.

Quanti episodi ci saranno La realtà Grimm?

Di Netflix La realtà Grimm sarà composto da 8 episodi di un’ora.

Non è chiaro se questi otto episodi siano una storia continua o se si tratti di una serie antologica, con ogni episodio che racconta una specifica fiaba popolare.

A cosa serve la data di uscita di Netflix La realtà Grimm?

Netflix non ha confermato ufficialmente la data di uscita di La realtà Grimmma secondo le nostre fonti, è previsto un rilascio nel 2023.

Netflix non ha fornito un commento ufficiale per questo articolo.