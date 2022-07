L’Uomo Grigio è finalmente arrivato e immaginiamo che quasi chiunque abbia un accesso Netflix si sintonizzerà su questo il prima possibile.

Ryan Gosling. Chris Evans. Ana de Armas. Questi sono solo tre dei motivi per cui tutti gli occhi saranno puntati su The Grey Man, un thriller d’azione americano arrivato su Netflix venerdì 22 luglio 2022.

Non solo, è diretto dai fratelli Russo, che in precedenza hanno diretto Avengers: Infinity War ed Endgame. Inutile dire che questo duo di registi conosce un film di successo e Slate riferisce che è il film più costoso di Netflix fino ad oggi.

Con un budget di 200 milioni di dollari, è ambizioso e ricco di set mozzafiato. Ma c’è ancora spazio per qualcosa in più dopo i titoli di coda?

Evidenziamo se The Grey Man ha una scena post-crediti…

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

The Grey Man ha una scena post-crediti?

No, The Grey Man non ha una scena dopo i titoli di coda oa metà dei titoli di coda.

Quando il film finisce, ci sono alcune immagini per accompagnare i titoli di coda che sono divertenti da controllare. Tuttavia, non c’è alcuna sequenza aggiuntiva o pungiglione che faccia avanzare la trama o stuzzichi un sequel.

Quindi, se hai poco tempo, non perderai nulla se esci dopo il tiro finale e i titoli di coda iniziano a elencare i talenti coinvolti.

Inoltre, per coloro che si chiedono – perché è una traccia dannatamente orecchiabile – la canzone riprodotta nei titoli di coda è Wild Child di The Black Keys; la canzone è tratta dal loro album del 2022 Dropout Boogie.

L’uomo grigio | Trailer ufficiale BridTV 10173 L’uomo grigio | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/BmllggGO4pM/hqdefault.jpg 1018599 1018599 centro 13872

No, questo non significa che non ci sarà un sequel di The Grey Man

Considerando che i fratelli Russo sono così strettamente associati al MCU, forse è un po’ sorprendente che non abbiano incluso una scena a metà o dopo i titoli di coda.

Tuttavia, probabilmente non ne avevano bisogno perché il finale del film crea da solo il potenziale per un sequel.

Fortunatamente per i fan del film, c’è anche più materiale di partenza da cui attingere. The Grey Man è basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009 ed è stato il primo libro a presentare l’assassino freelance titolare ed ex agente della CIA Court Gentry.

Ha scritto un seguito nel 2010 intitolato On Target e la serie The Grey Man è ora composta da ben 11 romanzi in totale. Il dodicesimo – intitolato Burner – è atteso nel 2023.

Quindi, c’è sicuramente del potenziale per un franchise cinematografico quando ci sono così tanti altri romanzi nella serie da adattare.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro È l’inafferrabile Ryan Gosling contro l’inarrestabile Chris Evans ne L’UOMO GRIGIO, diretto dai fratelli Russo. Nel cast anche: Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush con Alfre Woodard e Billy Bob Thorton. Ora su Netflix 💥 pic.twitter.com/oYETSZs3Yu — NetflixFilm (@NetflixFilm) 22 luglio 2022

Visualizza Tweet

“Ci piacerebbe farne un altro…”

Seduto con Insider, a Joe Russo è stato chiesto se c’è un piano per continuare The Grey Man come una serie di film o potenziali spin-off TV:

“La speranza è che abbia successo commerciale e che il pubblico lo ami. Dobbiamo vedere come risponde il pubblico. Ci è piaciuto farlo. Amiamo il personaggio. Amiamo il mondo”.

Ha aggiunto: “Ci piacerebbe farne un altro come registi perché ci piaceva nuotare”.

Netflix deve ancora annunciare se un sequel ha avuto il via libera, ma lo streamer probabilmente monitorerà le prestazioni del film prima di decidere se perseguire un franchise.

The Grey Man è in streaming esclusivamente su Netflix.

In altre notizie, Dhanush di The Grey Man potrebbe tornare nel film sequel, suggerisce Russo Brothers