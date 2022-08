“The Grey Man” è stato più duro di qualsiasi altra cosa su cui hanno lavorato i fratelli Russo, superando i film del calibro di 4 MCU, inclusi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame

Pochissimi film sono mai stati realizzati con la stessa grandezza o grandezza di quello L’uomo grigio ha. Con un budget enorme di 200 milioniil film non ha eguali in termini di sequenze d’azione ed elaborati stuntman. Di conseguenza, ora che il film sta riscuotendo un grande successo, i registi del film hanno un successo immenso Joe e Antonio Russostanno parlando di quanto sia stato impegnativo il film.

I fratelli lo hanno persino definito più impegnativo di tutti Film cinematografici Marvel. Vediamo cosa avevano da dire.

The Grey Man è stato ancora più impegnativo del film con il maggior incasso di tutti i tempi

Nessun altro regista ha un lavoro eccezionale come The Fratelli Russo avere. Dalla regia a sitcom per realizzare uno dei film di maggior incasso di tutti i tempi, non c’è niente che il duo non abbia fatto. Tuttavia, tra tutti i loro progetti, il loro ultimo Netflix Original, L’uomo grigiorisulta essere il più difficile.

In un nuovo video per Sto ancora guardando NetflixAnthony e Joe sono andati dietro le quinte di L’uomo grigio e ha parlato delle sue eccezionali sequenze d’azione. Il duo di registi condivide il bilancio di L’uomo grigio era più grande di qualsiasi altro loro progetto. Nella sua interezza, il film incluso nove sequenze d’azionecon il più complesso che è il Scena del tram di Praga.

Il motivo per cui il film è così difficile e faticoso, secondo Joe Russo, è stato a causa della quantità di preparazione che è andata dietro le quinte. Dice che il l’intero equipaggio ha dovuto allenarsi per centinaia di ore prima di ogni sequenza d’azione. Un altro motivo che si aggiunge alla complessità di L’uomo grigio è stata la scelta del regista girare sul posto. Molte scene del film sono state girate sul posto, proprio come il Scena dell’inseguimento a Praga.

In effetti, il film non è stato facile da realizzare. Tuttavia, il risultato certamente giustifica e premia tutta la fatica e il lavoro svolto dal cast e dalla troupe. Molti critici e fan adoro l’azione del film anche se non trovano la storia avvincente.

L’uomo grigio è attualmente in streaming solo su Netflix.

Il post “The Grey Man” è stato più duro di qualsiasi altra cosa su cui hanno lavorato i fratelli Russo, superando i Mi piace di 4 film MCU, inclusi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.