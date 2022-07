‘The Grey Man’: Dhanush rivela esilarante che non “sa come (lui) è finito in questo film”

È sempre interessante guardare Hollywood che si unisce cinema indiano. Le star di entrambi i settori hanno le proprie competenze. Quando entrambi sono combinati correttamente, ottieni eccezionale risultati. Questo è previsto dal fratelli Russo‘ L’uomo grigio. Un attore dell’India meridionale, Dhanushrecita nel film insieme a meraviglia e La La Terra stelle. È un ovvio domanda: Come ha finito per avere una parte in questo grande film di Hollywood?

Dhanush risponde a questa domanda ovvia in modo molto esilarante!

Far parte di un grande progetto di Hollywood e ottenere un riconoscimento globale è un grosso problema quando ci si trova dentro Indiale persone adorano qualsiasi attore e lo seguono religiosamente. Nel Sud dell’IndiaDhanush è un Thalivache letteralmente significa a capo. Guardando il loro Thaliva in un film come L’uomo grigio per loro è una festa.

Ma questa domanda continua a venirci in mente. In che modo questo attore indiano ha ottenuto la parte nel film? In un evento promozionale, l’intervistatore ha posto la stessa domanda a Dhanush. Il modo in cui ha risposto ha rivelato perché ottiene così tanto amore dagli spettatori. Guarda qui:

Dhanush (@dhanushkraja) su come è stato coinvolto in #TheGrayMan pic.twitter.com/4Qh4X0nlEg — Courtney Howard (@Lulamaybelle) 11 luglio 2022

“Non so come sono finito in questo film”, disse Dhanush, e tutti nella stanza scoppiarono a ridere. Anche il serio Duca di Hastings, Simon Basset, da Bridgerton sul pannello, non sono riuscito a trattenerlo. Dhanush spiega che gli agenti del casting sono andati da lui e gli hanno parlato di un grande progetto di Hollywood. Dhanush ha chiesto maggiori informazioni e, dopo aver ascoltato il concetto, ha accettato di far parte del film.

L’attore ha poi condiviso quanto fosse entusiasta di far parte del film. Ha anche menzionato come ha tentato di imparare ed esplorare di più attraverso il film, anche se non parla molto L’uomo grigio.

Dhanush (@dhanushkraja) molto gentile essere coinvolto in #TheGrayMan pic.twitter.com/7nf5nt6E8p — Courtney Howard (@Lulamaybelle) 11 luglio 2022

Anche se Dhanush ha impressionato tutti con il suo senso dell’umorismo all’evento, non vediamo l’ora di vederlo sul grande schermo. I suoi fan indiani aspettano con impazienza di vederlo al fianco Chris Evans e Ryan Gosling. Tuttavia, il film è un po’ diverso da altri film d’azione. L’uomo grigio sta accadendo nel mondo reale e ha la vera forza d’azione. I fratelli Russo hanno parlato del mondanità del film.

Mancano ancora pochi giorni allo streaming di L’uomo grigio. Fino ad allora, facci sapere cosa ti aspetti dal film? Ti piace questa combinazione di attori?

