The Greatest Beer Run mai interpretato da Zac Efron su Netflix?

Zac Efron in “The Greatest Beer Run Ever”, in anteprima mondiale il 30 settembre 2022 su Apple TV+.

Zac Efron è tornato con un nuovo film! Questo venerdì l’attore reciterà La più grande corsa di birra di sempreuna commedia drammatica biografica di guerra in cui interpreta il veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti John “Chickie” Donohue, un ragazzo che ha intrapreso una leggendaria “corsa alla birra” per fornire supporto e sollevare il morale dei suoi compagni in Vietnam.

E sì, è basato su una storia vera. Il film è basato sull’omonimo libro di Joanna Molloy e sul vero Donohue. La più grande corsa di birra di sempre è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival del 2022, dove ha debuttato con recensioni contrastanti. Ma se sei come me sosterrai Zac in qualunque cosa faccia, quindi vediamo dove possiamo vederlo.

La più grande birra di sempre su Netflix?

No, poiché questo è un film di Apple TV+, non è disponibile su Netflix e probabilmente non cambierà. La buona notizia è che Netflix ha diversi film di guerra biografici disponibili sulla piattaforma, anche se sono più drammatici che comici.

Ma se stai solo cercando altri contenuti su Zac Efron, puoi guardarlo nelle docuserie Giù per terra con Zac Efron o dai un’occhiata al suo dolce film drammatico romantico Il fortunato. Efron offre anche una performance agghiacciante nei panni del serial killer Ted Bundy nel film Netflix Estremamente malvagio Incredibilmente malvagio e vile. Inoltre, il 1° ottobre, la sua commedia per adolescenti ancora 17 sarà disponibile anche per lo streaming.

Dove guardare La più grande corsa della birra di sempre

Avrai bisogno di un abbonamento Apple TV+ per guardare il film guidato da Zac Efron. Inizia lo streaming sul servizio venerdì 30 settembre. Il film uscirà anche in sale selezionate, ma il modo più semplice per guardarlo sarebbe procurarsi Apple TV+ a casa.

Non vedi l’ora La più grande corsa di birra di sempre? Guarderai il film questo fine settimana? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.