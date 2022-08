“The Great British Baking Show” tornerà nel 2022 su Netflix

Negli ultimi anni su Netflix USA hai ricevuto porzioni annuali di Il grande spettacolo di pasticceria britannica (conosciuto come Il grande pasticcio britannico Nel regno unito). Netflix ha ora confermato che la stagione 13 (etichettata come raccolta 10 su Netflix) arriverà su Netflix e anche gli spin-off Junior e Holiday sono in arrivo.

Per anni, Netflix USA (e solo Netflix USA) ha ospitato Il grande spettacolo di pasticceria britannica. Prima del 2017, il servizio aveva tutte le stagioni PBS degli spettacoli e i suoi vari spin-off (che ora sono purtroppo scomparsi), ma negli ultimi anni Netflix ha trasmesso lo spettacolo in esclusiva. In effetti, Netflix USA riceve episodi settimanali negli anni precedenti.

Potresti anche essere a conoscenza di un altro spin-off, Il grande spettacolo di pasticceria americana, recentemente venduto a The Roku Channel negli Stati Uniti. Quella serie avrà lo stesso formato della versione britannica ma avrà host diversi, inclusa Ellie Kemper.

Quando sarà Stagione 13 / Collezione 10 di Il grande spettacolo britannico essere su Netflix?

Nel novembre 2021 è stato annunciato che Il grande pasticcio britannico sarebbe tornato per la stagione 13 nel 2022.

Non è stata fornita alcuna data di uscita, ma supponendo che sia simile agli anni precedenti, avremo episodi settimanali a partire da settembre 2022.

Netflix ha confermato che riceveranno di nuovo episodi settimanali, ma ha solo detto che sarà disponibile nell’autunno 2022.

Ci sarà un nuovo The Great British Baking Show: vacanze stagione nel 2022 su Netflix?

È stato anche confermato lo spin-off festivo di Il grande spettacolo di pasticceria britannica sarà diretto di nuovo su Netflix negli Stati Uniti nel 2022.

Netflix è sempre indietro di un anno quando si tratta di speciali di Natale, quindi nel 2022 Netflix riceverà effettivamente gli speciali trasmessi nel 2021 nel Regno Unito.

The Great British Baking Show: vacanze La quinta stagione (composta da 2 episodi) arriverà su Netflix il 18 novembre 2022.

L’anno scorso, i due speciali di Natale sono arrivati ​​il ​​3 dicembre.

Ecco quali saranno i due episodi:

Uno è lo speciale di Natale, con le stelle di È un peccatotra cui Olly Alexander, Nathaniel Curtis, Lydia West e Shaun Dooley.

L’altro è lo speciale di Capodanno, descritto come segue “Paul Hollywood, Prue Leith, Matt Lucas e Noel Fielding vedono nel nuovo anno con il secondo classificato di Bake Off 2018 Kim-Joy e il collega fornaio Jon, ed Hermine e Rowan di la bolla Bake Off 2020”

Spettacolo di pasticceria per ragazzi arriverà su Netflix per la prima volta nell’agosto 2022

Per la prima volta, Netflix ha acquisito i diritti del Spettacolo di pasticceria per ragazzi e ha fissato una data di rilascio per agosto 2022.

La sesta stagione (la stagione andata in onda nel Regno Unito all’inizio del 2021) arriverà su Netflix negli Stati Uniti il ​​17 agosto 2022.

Ecco cosa puoi aspettarti:

I giovani fornai più talentuosi della Gran Bretagna stupiscono i giudici con torte, biscotti, pane e altro in questo spinoff incentrato sui bambini di “The Great British Baking Show”.

Per inciso, se ti stai chiedendo perché lo spettacolo ha un titolo diverso negli Stati Uniti rispetto al Regno Unito, è perché Pilsbury possiede il marchio di “bake-off”.

Non vedi l’ora di altri episodi di Il grande spettacolo di pasticceria britannica su Netflix? Fateci sapere nei commenti.