The Good Nurse su Netflix è basato su una storia vera?

A volte, una storia sembra troppo folle per essere vera. Questo è il caso di La buona infermierama potrebbe effettivamente essere basato sulla verità?

Ci sono volte in cui guardi una storia per un film o un libro e pensi “non accadrebbe mai”. È comune con i thriller polizieschi, poiché pensi che sicuramente la polizia dovrebbe essere in grado di catturare il criminale prima che lo facciano effettivamente.

La buona infermiera è una di quelle storie. Sembra semplicemente troppo là fuori per avere qualsiasi tipo di connessione con la realtà. In che modo la polizia ha perso le cose? Perché ci è voluto così tanto tempo prima che Charlie Cullen venisse catturato? Ebbene, la verità è più strana della finzione.

Si scopre che il film, che arriverà su Netflix mercoledì 26 ottobre, è basato su una storia vera. Eddie Redmayne interpreta un vero serial killer, e qui ci sono tutti i dettagli cruenti.

La vera storia dietro The Good Nurse

Il film è incentrato su Amy Loughren, una madre single che ha contribuito a porre fine a una follia omicida. Quella follia omicida è stata per mano di uno dei suoi colleghi, Charlie Cullen. Charles aveva passato 16 anni senza essere catturato fino a quando Amy non si è resa conto che qualcosa non andava.

Charles Graeber ha scritto della storia in La buona infermiera: una vera storia di medicina, follia e omicidio. Dall’uscita del film, la vera Loughren condivide che ora ha un motivo per essere orgogliosa di se stessa. L’unico motivo per cui Charlie non sta più “uccidendo ancora è a causa della mia amicizia con lui”, secondo LE PERSONE.

Charles ha lavorato come infermiera negli ospedali della Pennsylvania e del New Jersey. Il primo ospedale in cui ha ucciso è stato il Somerset Medical Center, dove ha iniettato nelle sacche endovenose dei pazienti dosi letali di insulina e farmaci per il cuore.

Si sarebbe trasferito da un ospedale all’altro ed è stato licenziato o costretto a lasciare almeno sei di loro. In cinque ospedali, il personale sapeva che stava danneggiando i pazienti e tuttavia ha ottenuto riferimenti neutrali per continuare a lavorare!

Le cose sono precipitate nel 2003. Il detective Danny Baldwin e il detective Tim Braun hanno notato rapporti di laboratorio anormali dopo la morte di diversi pazienti. Andarono in vari ospedali e Loughren era in uno di loro. È stata in grado di aiutare a mettere insieme i pezzi del puzzle, assicurandosi che i pazienti fossero tenuti al sicuro.

Alla fine Cullen fu arrestato quell’anno, ma ci sarebbero voluti tre anni per arrivare alla sua condanna definitiva. È stato tutto grazie a Loughren, che ha accettato di registrarlo segretamente. Era comprensibilmente in conflitto, poiché conosceva Cullen come un’amica, ma alla fine doveva fare ciò che era giusto per i pazienti.

Guadare La buona infermiera su Netflix mercoledì 26 ottobre.