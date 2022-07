The Good Nurse rilascia aggiornamenti, cast, sinossi, foto e altro ancora

Ci sono così tanti film thriller in arrivo su Netflix quest’anno e non vediamo l’ora di guardarli tutti! La buona infermiera è un film thriller che tutti dovrebbero tenere d’occhio a causa del cast e della storia incredibilmente talentuosi. Se sei entusiasta quanto noi di vedere il film originale in uscita, devi sapere tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

La buona infermiera è diretto dal regista candidato all’Oscar Tobias Lindholm da una sceneggiatura scritta da Krysty Wilson-Cairns. È basato sull’omonimo romanzo del 2013 di Charles Graeber. FilmNation Entertainment e Protozoa Pictures hanno prodotto il film.

Inizialmente Lionsgate doveva distribuire il film prima che la società di intrattenimento si ritirasse nel 2020. Nel 2021, Netflix ha acquistato i diritti di streaming del film per 25 milioni di dollari al Berlin European Film Market, e ora il thriller è un film originale Netflix.

Di seguito, troverai tutti i dettagli importanti su La buona infermiera.

Aggiornamenti sul rilascio di The Good Nurse

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, Netflix ha annunciato che uscirà autunno 2022. Ciò significa che vedremo il film approdare su Netflix da qualche parte tra settembre e dicembre. Si spera che venga rilasciato a settembre. In tal caso, Netflix probabilmente annuncerà la data di uscita ufficiale ad agosto. Abbiamo avuto modo di vedere un rapido assaggio del film nel video di anteprima del film Netflix 2022. Un’anteprima si apre a 1:45-1:46.

Condivideremo la data di uscita ufficiale non appena verrà annunciata.

Il cast di La buona infermiera

Abbiamo fornito l’elenco del cast principale proprio di seguito:

Jessica Chastain nel ruolo di Amy Loughren

Eddie Redmayne nel ruolo di Charlie Cullen

Nnamdi Asomugha nel ruolo di Danny Baldwin

Noah Emmerich nel ruolo di Tim Braun

Kim Dickens

Malik Yoba

Alix West Lefler nel ruolo di Alex Loughren

Se vuoi vedere l’elenco completo del cast e della troupe, è disponibile sulla pagina IMDb ufficiale del film.

Sinossi La buona infermiera

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Sospettando che il suo collega sia responsabile di una serie di misteriose morti di pazienti, un’infermiera rischia la propria vita per scoprire la verità in questo avvincente thriller basato su eventi veri.

Le foto della brava infermiera

Dai un’occhiata ad alcune delle foto ufficiali della produzione del film qui sotto!

Assicurati di tornare costantemente in questo spazio perché ti aggiorneremo con la data di uscita e il trailer quando Netflix li rilascerà. Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti su La buona infermiera!