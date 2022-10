The Good House è interpretato da Sigourney Weaver su Netflix?

La buona casa con Sigourney Weaver racconta una potente storia di redenzione come nessun’altra.

Nel film, Weaver interpreta il ruolo di Hildy Good, una madre laboriosa e ottimista che lotta con l’alcolismo a causa dei suoi errori di madre e della sua vita amorosa fallita con suo marito. Nonostante le sue numerose battute d’arresto, Hildy si propone di ritagliarsi un percorso in cui non sta più scappando dai suoi demoni e corre verso tutte le infinite possibilità che si presentano quando mette a nudo la sua anima e accetta che va bene non stare bene.

Basandoci sul trailer, possiamo dirlo La buona casa è un film che lenirà la tua anima e ti permetterà di iniziare qualsiasi processo di guarigione che hai rimandato da tempo. Inoltre, è un film che ti lascerà molte lezioni sull’amore, la vita e il perdono.

Ecco dove puoi trasmettere in streaming ogni secondo del dramma.

La casa buona è su Netflix?

La buona casa non è in streaming su Netflix poiché il film è attualmente nelle sale. La Lionsgate Films va a Starz e grazie a un recente accordo andranno in streaming esclusivamente su Roku dopo una finestra su Starz, quindi è improbabile che La buona casa trasmetterà in streaming su Netflix.

Dai un’occhiata ad altri titoli simili su Netflix, inclusi (ma non limitati a) Paternità, Padre Stu, Il fortunatoe L’Imperdonabile.

Dove vedere in streaming La buona casa

Non abbiamo una conferma esatta di quando La buona casa sarà rilasciato o se lo farà sicuro vai a Starz/Roku, ma sembra essere la scommessa migliore a causa dell’accordo di cui sopra.

Se non ti dispiace aspettare pazientemente La buona casa per venire verso di te, quindi vai su Netflix per riprodurre in streaming uno dei titoli consigliati sopra. Ma se ti dispiace, ora hai una scusa per visitare il tuo cinema locale e guardare ogni secondo di questo titolo di Sigourney Weaver e Kevin Kline.