The Garcias è su Netflix?

Gli abbonati Netflix possono godersi la commedia drammatica per famiglie I Garcia sul popolare servizio di streaming? Continua a leggere per scoprirlo e altro ancora!

La serie comica di cui i fan non ne hanno mai abbastanza è un sequel della pluripremiata sitcom per adolescenti I fratelli Garcia che si è svolto dal 23 luglio 2000 all’8 agosto 2004. Il capitolo successivo della saga di Garcias, intitolato I Garciasegue i genitori Garcia, interpretati dagli attori Carlos Lacámara e Ada Maris, e i bambini Garcia da adulti che si riuniscono per un soggiorno estivo che durerà tre mesi in una casa sulla spiaggia piuttosto elegante in Messico.

Lo spettacolo è stato sviluppato da I fratelli Garcia co-creatore Jeff Valdez, e sarà composto da dieci episodi per la sua prima esecuzione. Il rivoluzionario riavvio della sitcom precedente con un cast tutto latino e un team creativo porta la famiglia americana da San Antonio, in Texas, in una direzione completamente nuova che sarà sicuramente un affare eccezionalmente divertente dall’inizio alla fine.

È difficile trovare un abbonato Netflix medio che non ami una buona sitcom e I Garcia sembra essere un titolo solido del genere del piccolo schermo che i fan apprezzeranno sicuramente. Se i membri stanno cercando di scoprire se possono andare in vacanza con i Garcia nella serie sequel, dovrebbero controllare tutte le informazioni riportate di seguito.

The Garcias è disponibile su Netflix?

Non mancano programmi eccezionali e storie coinvolgenti all’interno dell’ampio catalogo di contenuti prontamente disponibili sul servizio di streaming. Ma non tutto ottiene un posto nel roster, e tutti dovrebbero saperlo I Garcia non è un’opzione su Netflix.

La potenza dello streaming, tuttavia, ha molte altre commedie drammatiche eccellenti che sono state molto apprezzate dagli abbonati. Alcune delle opzioni che i fan di questo genere troveranno sicuramente incredibilmente divertenti su Netflix includono F è per la famiglia, L’insenatura di Schitt, Atipico, Maestri di Nessuno e Dopo la vitasolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The Garcias

I Garcia è disponibile esclusivamente su HBO Max.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: