“The Final Score”: la serie Netflix di Andrés Escobar in uscita a novembre 2022

Il punteggio finale (conosciuto come Goles in Contra nelle regioni di lingua spagnola) è diretto su Netflix all’inizio di novembre 2022.

Lo spettacolo è stato annunciato per la prima volta in fase di sviluppo nell’aprile 2021 insieme ad altri otto programmi colombiani che mostrano i continui investimenti di Netflix nella programmazione locale per la regione. Altri spettacoli annunciati includevano il rilascio Palpito, Diomede, Juanpis, e Perfil Falso.

Ecco come Netflix ha annunciato la nuova serie:

“… poiché sappiamo che in Colombia il fútbol è religione, quest’anno inizieremo la produzione di Goles en Contra, una miniserie sceneggiata sul complicato rapporto tra calcio colombiano e traffico di droga, creata da Pablo Gonzalez e Camilo Prince (Historia de un Crimen: Colmenares , El Robo del Siglo).”

Per Netflix, ecco cosa puoi aspettarti dalla serie di 6 episodi:

“Basata sul caso dell’omicidio di Andrés Escobar, questa serie esplora il complesso legame tra il calcio professionistico e i cartelli della droga negli anni ’80 e ’90 in Colombia”.

Per chi non conoscesse la storia di Andrés Escobar, è un famoso calciatore colombiano che purtroppo è stato assassinato dopo la Coppa del Mondo FIFA del 1994 come “ritorsione” per aver segnato un autogol.

Dynamo sta producendo la serie, una società di produzione che ha lavorato su una sfilza di Netflix Originals in passato, inclusa la serie di successo di Netflix Narcos, Club de Cuervos, La grande rapina, e Pedalare in metallo.

La serie è classificata TV-MA negli Stati Uniti per il linguaggio forte, la nudità e il fumo.

Netflix America Latina ci ha fornito le prime immagini per la nuova serie il 28 settembre e ha annunciato la data di uscita di Netflix per la serie, che sarà il 2 novembre 2022. Si prevede che tutte le regioni di Netflix riceveranno Il punteggio finalesebbene le pagine per lo spettacolo non esistano in ogni regione al momento della pubblicazione.

Il pitazo inicial está por sonar. ‘Goles en contra’, la serie basada en la vida di Andrés Escobar, llega el 2 de noviembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/p76AthQaEb — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 28 settembre 2022

Un teaser è stato rilasciato anche sul canale YouTube latinoamericano Netflix. Se parli inglese, ti consigliamo di guardare il trailer sul sito Web di Netflix, dato che include doppiaggi in inglese e opzioni di sottotitoli.

Verrai a controllare? Il punteggio finale su Netflix? Fateci sapere nei commenti.