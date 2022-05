“The Fall of the House of Usher è un disastro roboante e caotico”: Kate Siegel chiama la prossima serie di Mike Flanagan “secchi di sangue”

In mezzo a tutto il dramma di Bridgertontensioni realistiche da reality show come “L’ultimatum” e ‘L’amore è cieco’, e il brivido che intorpidisce i nervi Ozark, è un piccolo orrore che tutti i fan bramano dal gigante dello streaming. E chi meglio di Mike Flanagan per placare la sete dell’orrore? Dopo aver regalato a Netflix due spettacoli horror assolutamente incredibili in The Haunting e Midnight Mass, il regista americano torna con un’altra serie horror, ‘La caduta della casata degli Usher’. E questa volta sarà un secchio pieno di sangue. Almeno, questo è ciò che Kate Siegel disse.

Tutti noi siamo in attesa di aggiornamenti sulla serie basata sul famoso racconto omonimo di Edgar Allan Poe. Fortunatamente, abbiamo finalmente qualcosa di cui parlare e questa piccola informazione ci ha reso ancora più entusiasti della serie ora. Ma cos’è?

Kate Siegel fa luce su The Fall of the House of Usher

Dopo aver inizialmente incontrato un problema con i casting, in cui Frank Langella è stato sostituito da Bruce Greenwood per cattiva condotta con una co-protagonista donna, la serie sembra essere sulla buona strada ora. Greenwood interpreterà il ruolo di Roderick Usher e riprenderanno anche le scene che coinvolgono il personaggio. La serie vede anche la partecipazione di Mary McDonnell nei panni di Madeline Usher e Carl Lumbly nei panni dell’investigatore C. Auguste Dupin. Anche Carla Gugino, Mark Hamill e Kate Siegel faranno parte del progetto.

In una recente conversazione con Inverse, Kate Siegel ha rivelato cosa esattamente dovremmo aspettarci dalla serie horror di Flanagan. Ecco cosa ha detto esattamente mentre spiegava l’originale Netflix: “The Fall of the House of Usher è un pasticcio malvagio e caotico. Sono secchi di sangue. È così divertente da fare. I personaggi sono tutti portati a 11, ed è come se nessuno avesse mai visto. Ma qualcosa di traballante e malvagio si sta facendo strada attraverso tutti noi”.

Mike Flanagan non è estraneo all’adattamento di acclamate opere letterarie al cinema. In precedenza l’ha fatto con Infestazione di Hill House basato su Shirley JacksonL’omonimo romanzo, e Infestazione di Bly Manor basato su Il giro di vite di Enrico Giacomo. E questa volta, sta lavorando con la letteratura scritta da uno scrittore che si dice sia il padre della letteratura gotica. Sarà sicuramente un viaggio divertente e spaventoso.

