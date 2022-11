The Fabelmans è su Netflix? (dove vedere The Fabelmans)

I Fabelman ha ricevuto notevoli consensi guadagnando punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes e molte persone si chiedono sicuramente se possono guardarlo su Netflix.

Steven Spielberg è un individuo che molti considerano uno dei più grandi registi che l’industria abbia mai visto, e I Fabelman offre al pubblico una sorta di storia delle origini divertente liberamente basata sullo stesso regista. Il dramma sulla maturità segue un ragazzo di nome Sammy Fabelmans in un’Arizona del secondo dopoguerra che sogna di diventare un grande regista, una passione che alla fine lo aiuta a superare un segreto di grande impatto riguardante la sua già disfunzionale famiglia.

Il film, diretto da Spielberg, presenta un cast eccellente, tra cui Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle e Judd Hirsch. The Fabelmans è stato presentato in anteprima mondiale al TIFF, dove ha vinto il People’s Choice Award.

Il film ha una lunga durata di 151 minuti, ma sembra che ogni minuto conti poiché Variety ha soprannominato il film il favorito per l’ambito premio come miglior film agli Academy Awards. Ci sono senza dubbio molte ragioni per dare un’occhiata al film di Speilberg ben accolto e non sorprende che i membri di Netflix vogliano sapere se è un’opzione.

The Fabelmans è disponibile su Netflix?

Qualsiasi cosa di Speilberg è senza dubbio un must con una notevole rigiocabilità, quindi è un gioco da ragazzi che il suo pezzo d’epoca del 2022 ispirato alla sua storia di origine sarebbe un’esperienza ideale per molti, compresi gli abbonati. Ma sfortunatamente, non sarà così perché I Fabelman non è disponibile su Netflix.

Ma fortunatamente per i membri del popolare streamer, c’è un’abbondanza di gemme acclamate dalla critica all’interno dell’ampio catalogo disponibile per gli abbonati. Tra le molte opzioni ben realizzate e accattivanti, i membri dovrebbero dare un’occhiata Il processo di Chicago 7, Romae Mank.

Dove puoi trasmettere in streaming The Fabelmans

I Fabelman ha avuto un’uscita nelle sale limitata l’11 novembre 2022 e un’uscita a livello nazionale il 23 novembre 2022. Poiché si tratta di un film della Universal, molto probabilmente alla fine sarà trasmesso in streaming su Peacock.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: