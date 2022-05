The Essex Serpent è interpretato da Tom Hiddleston su Netflix?

È Il serpente dell’Essex una delle tante scelte stellari per lo streaming su Netflix? Continua a leggere per scoprire questo e altro!

Tom Hiddleston ha dimostrato il suo valore sul grande schermo, ma i suoi sforzi sul piccolo schermo, compreso quello della Marvel Loki e Il direttore notturno, sono a dir poco magnifici, rendendo qualsiasi sforzo intrapreso quando si tratta di programmi TV un calvario da non perdere. Claire Danes è un’altra giocatrice che è una campionessa della televisione, con l’eccellenza verificata dal suo tempo Patriafacendola correre Il serpente dell’Essex di fronte a Hiddleston uno dei tanti motivi per cui lo spettacolo dovrebbe essere sul radar di tutti.

L’intrigante dramma in costume basato sull’omonimo romanzo scritto da Sarah Perry ha una narrativa immediatamente avvincente che segue una vedova londinese, Cora Seaborne, interpretata da Danes, che indaga su un mitico serpente mentre si lega sorprendentemente al pastore locale Will Ransome, interpretato di Hiddleston. Ma quando si verifica un tragico evento, Seaborne viene subito accusato di aver attratto la creatura e maledetto la loro comunità.

Ci sono sei voci agghiaccianti ed efficaci di questo dramma d’epoca ben realizzato in arrivo con un avvincente mistero che manterrà gli spettatori affascinati fino alla fine. Il romanzo di Perry ha ricevuto elogi significativi per quanto riguarda l’affascinante storia Il serpente dell’Essex racconta, e si spera che la serie migliorerà l’esperienza complessiva offerta da questo racconto audace.

Il serpente dell’Essex è disponibile su Netflix?

Le opzioni disponibili per gli abbonati sullo streamer possono sembrare infinite e potrebbe essere difficile trovare il titolo giusto da provare. Ma se i fan stanno cercando Il serpente dell’Essex, dovrebbero sapere che non è disponibile su Netflix e sembra piuttosto improbabile che questa situazione cambierà presto.

Non si può negare che questa non è una grande notizia, ma ogni speranza non è persa nel tentativo di trovare qualcosa di divertente da guardare. Spuntino di mezzanotte, Tutti noi siamo morti, Cose più strane e Nuovissimo sapore di ciliegia sono solo alcuni degli eccellenti programmi Netflix che gli abbonati dovrebbero provare come una solida alternativa a Il serpente dell’Essex.

Dove puoi trasmettere in streaming The Essex Serpent

Il serpente dell’Essex è disponibile esclusivamente per gli abbonati su Apple TV+. Si unisce a una formazione che include Invasione, Separazione, L’Afterparty e Mitica ricerca.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: