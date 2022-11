“The Empress” Stagione 2: ufficialmente rinnovata su Netflix e What We Know So Far

L’originale tedesco di maggior successo da allora barbari, L’imperatrice inizia alla grande su Netflix. Dopo diverse settimane di streaming, Netflix ha rinnovato il dramma in costume tedesco per una seconda stagione. wTratteremo tutto ciò che devi sapere sulla seconda stagione di L’imperatrice su Netflix.

L’imperatrice è una serie drammatica romantica storica originale Netflix tedesca scritta da Katharina Eyssen e basata sui primi anni di vita e sul romanticismo dell’imperatrice Elisabetta d’Austria. La serie è stata scritta da Bernd Lange, Janna Maria Nandzik e Lena Stahl. Florian Cossen e Katrin Gebbe sono i co-registi della serie.

Alla tenera età di sedici anni, Elisabeth Wittlebach sposa Francesco Giuseppe, l’imperatore d’Austria. In contrasto con la vita in tribunale e con sua suocera, Elisabeth deve combattere per la sua voce in tribunale e diventare la figura di spicco di un impero in difficoltà.

L’imperatrice stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 09/11/2022)

Ci sono volute poco più di 6 settimane ma Netflix ha annunciato il suo rinnovo L’imperatrice per una seconda stagione.

L’imperatrice ha avuto un buon inizio su Netflix. Nelle prime due settimane dalla sua uscita, la serie aveva accumulato oltre 106.000.000 di milioni di ore visualizzate e per almeno una settimana è stata la serie in lingua non inglese più vista su Netflix. Ad oggi, la serie è stata vista per un totale di 159.800.000 milioni di ore nella top ten di Netflix.

Cosa possiamo aspettarci dalla seconda stagione di L’imperatrice?

*AVVISO SPOILER STAGIONE 2*

Abbiamo visto solo una parte dell’interessante vita dell’imperatrice Elisabetta e ci sono ancora molti decenni da esplorare.

Ora incinta, Elisabetta darà alla luce il suo primo di quattro figli, l’arciduchessa Sofia d’Austria. Tuttavia, mentre la nascita del suo primo figlio è stato uno dei momenti più felici della vita di Elisabeth, la mise anche in contrasto con sua suocera, la principessa Sophie, convinta che l’imperatrice fosse troppo giovane per crescere i bambini, e si incaricò di allevare i figli dell’imperatrice.

Dopo molti mesi di proteste, Elisabeth riuscì finalmente a convincere suo marito, l’imperatore Franz, che le sarebbe stato permesso di portare i suoi figli nei suoi viaggi. Purtroppo, mentre viaggiava in Ungheria, sua figlia, l’arciduchessa Sophie, morì di febbre alta.

La morte dell’arciduchessa Sophie non fece che aumentare la determinazione di sua nonna, la principessa Sophie, di allevare i nipoti dell’imperatore, invece dell’imperatrice.

Tutti i figli sopravvissuti di Elisabeth sarebbero cresciuti con una madre lontana, che potrebbe non essere stata crudele con loro, ma certamente era “non materna”.

Quanto all’imperatore Franz, la nascita del suo primo figlio e le azioni intraprese dalla moglie contribuirono a ridurre il sentimento nazionalista e rivoluzionario. Tuttavia, le tensioni in Europa alla fine porteranno l’Austria a entrare in guerra.

È probabile che la seconda stagione esplori la gravidanza di Elisabeth e i primi due anni di vita da madre fino alla tragica morte del suo primogenito.

Quando potremmo aspettarci di vedere la stagione 2 di L’imperatrice su Netflix?

Sfortunatamente, aspetteremo un periodo di tempo significativo prima dell’arrivo della seconda stagione.

Al più presto, ci aspetteremmo di vedere la seconda stagione di L’imperatrice qualche volta nel 2024.

Quali membri del cast torneranno?

Possiamo aspettarci di vedere i seguenti membri del cast tornare per la seconda stagione;

Devrim Lingnau come Elisabeth von Wittelsbach

come Elisabeth von Wittelsbach Filippo Froissant come Francesco Giuseppe I d’Austria

come Francesco Giuseppe I d’Austria Melika Foroutan come la principessa Sofia di Baviera,

come la principessa Sofia di Baviera, Johannes Nussbaum come arciduca Massimiliano

come arciduca Massimiliano Elisa Schlott come duchessa Helene in Baviera

come duchessa Helene in Baviera Jördis Triebel come la principessa Ludovika di Baviera

come la principessa Ludovika di Baviera Almila Bagriacik nel ruolo della contessa Leontine von Apafi

nel ruolo della contessa Leontine von Apafi Hanna Hilsdorf nel ruolo della contessa Amalia von Salm Reifferscheidt.

nel ruolo della contessa Amalia von Salm Reifferscheidt. Runa Greiner nel ruolo della contessa Charlotte von Stubenberg

nel ruolo della contessa Charlotte von Stubenberg Svenja Jung nel ruolo della contessa Louise Gundemann

nel ruolo della contessa Louise Gundemann Andreas Döhler come duca Massimiliano Giuseppe in Baviera

come duca Massimiliano Giuseppe in Baviera Wiebke Puls nel ruolo della contessa Sophie Esterházy

nel ruolo della contessa Sophie Esterházy Michele Fuit come arciduca Francesco Carlo d’Austria

come arciduca Francesco Carlo d’Austria Felix Nölle come Arciduca Ludovico Vittorio d’Austria

come Arciduca Ludovico Vittorio d’Austria Martin Butzke come Gustav, principe di Vasa

Può L’imperatrice diventare il successore di La corona?

Sarà difficile per qualsiasi dramma in costume diventare il successore della serie originale di incredibile successo di Netflix, La corona. Tuttavia, L’imperatrice certamente può diventare l’equivalente in lingua non inglese.

Con molti decenni della vita di Elisabeth da esplorare, potrebbero esserci molte stagioni L’imperatrice a cui guardare in futuro.

