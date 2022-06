“The Electric State” dei fratelli Russo con Millie Bobby Brown che guarda al passaggio a Netflix

Annunciato per la prima volta nel 2020, AGBO’s Lo Stato elettrico che sarà diretto da Joe e Anthony Russo sta facendo un salto su Netflix, ha appreso What’s on Netflix.

Lo Stato elettrico è un adattamento della graphic novel di fantascienza di Simon Stålenhag, pubblicata nel 2018. Il libro è descritto come un mix tra Cose più strane e Sulla strada ed è noto per le sue sontuose illustrazioni. L’altro amato titolo di Stålenhag Racconti dal ciclo è stato recentemente adattato per Amazon Prime Video.

Ecco di cosa parla la storia se non hai avuto la possibilità di leggerla:

Ambientato in un 1997 post-apocalittico, The Electric State è la storia di Michelle che, accompagnata dal suo robot giocattolo Skip, parte per gli Stati Uniti occidentali a bordo di un’auto rubata alla ricerca del fratello scomparso. Raccontato con una prosa dolorosamente malinconica e sobria e caratterizzato da quasi un centinaio di splendide illustrazioni a colori, The Electric State è un romanzo come nessun altro.

Creata da Anthony e Joe Russo, AGBO è la loro società di produzione che per la prima volta ha opzionato i diritti della storia nel 2017. È stato nel dicembre 2020 quando Deadline ha rivelato per la prima volta che la Universal aveva acquisito la proprietà da AGBO e che La cosa più strana Millie Bobby Brown interpreterà il ruolo principale di Michelle. Anthony e Joe Russo erano e continuano a essere i registi del film.

La storia del film è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely a cui hanno lavorato entrambi I Vendicatori e Capitano America con i Russo. Il film seguirà i ritmi principali del libro raccontando la storia di un’adolescente di nome Michelle che intraprende un viaggio con il suo robot inviato da suo fratello.

La copertina rigida del libro ha molte immagini evocative e questo video qui sotto si spera dia qualche indicazione su cosa potremmo aspettarci da un possibile film.

Ora, come abbiamo appreso, il film sta facendo un salto in uscita su Netflix, suggerendo che la Universal non darà più al film un’uscita nelle sale.

La produzione di Lo Stato elettrico sta attualmente facendo il casting per numerosi ruoli tra cui il ruolo di Young Michelle e Christopher secondo le nostre informazioni. Il progetto è attualmente sotto le spoglie del titolo provvisorio “Stormwind”.

Stiamo ascoltando quella produzione Lo Stato elettrico dovrebbe attenersi alla sequenza temporale stabilita nell’articolo Deadline sopra con le telecamere attualmente in funzione tra ottobre 2022 e febbraio 2023. Sarà girato ad Atlanta, in Georgia.

Questo è l’ultimo progetto a cui Netflix sta lavorando con AGBO. Il loro più grande progetto fino ad oggi è senza dubbio L’uomo grigio previsto per il rilascio su Netflix nel luglio 2022. Lavorano anche alla produzione di Extraction che vedrà la seconda uscita nel 2023.

La società è impegnata nella produzione del thriller di Noah Hawley in uscita con Regé-Jean Page e all’inizio di quest’anno abbiamo riferito che il loro adattamento opzionale di L’uomo dei sussurri stava facendo un salto su Netflix.

Supponendo che Brown sia ancora legato al progetto, questo è uno dei tanti grandi progetti che ha in fase di sviluppo con Netflix.

Il suo ruolo da protagonista in Cose più strane è ancora in corso con il primo volume della stagione 4 uscito alla fine di maggio 2022, il volume 2 a luglio e una quinta e ultima stagione. Attualmente sta girando Damsel per Netflix e sta per apparire in Enola Holmes 2, Le ragazze che sono stato e ancora da confermare La cosa sulle meduse.

Ti terremo aggiornato su tutte le cose Lo Stato elettrico come e quando sentiamo di più.