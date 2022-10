“The Dragon Prince” Stagione 4: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Il principe drago tornerà per la stagione 4 il 3 novembre 2022, dopo quasi due anni di attesa. La stagione 4 sarà seguita da una quinta, sesta e settima stagione finale. Ecco le ultime notizie su tutto ciò che sappiamo sulla prossima stagione di Il principe drago su Netflix intitolato Mystery of Aaravos.

Il principe drago è una serie fantasy animata Netflix Original creata per Netflix da Aaron Ehasz e Justin Richmond. Non sorprende quanto sia popolare Il principe drago è diventato, con l’ex capo scrittore di Avatar: L’ultimo dominatore dell’ariaAaron Ehasz, al timone.

Con un videogioco anche in sviluppo, Il principe drago è diventato facilmente uno dei franchise animati di maggior successo su Netflix, ottenendo premi come un Emmy per essere un eccezionale programma animato per bambini.

Diamo il via alla nostra anteprima per la prossima puntata di Il principe drago con il trailer ufficiale uscito a New York. Abbiamo anche la data di uscita ufficiale del 3 novembre 2022.

Quando era Il principe drago rinnovato per la stagione 4?

Stato di rinnovo ufficiale: rinnovato a luglio 2020

Dopo oltre 6 mesi di attesa, al Comic-Con del 2020 è finalmente arrivato un rinnovo (che all’epoca veniva fatto a distanza tramite Zoom – vedi sotto) che il futuro di Il principe drago è sicuro con i creatori che possono vedere attraverso la loro visione fino alla stagione 7.

Un enorme ordine di episodi animati non è esattamente senza precedenti, ma in questo caso è un enorme avallo della performance dello spettacolo sullo streamer e di ciò che verrà.

Ciascuna delle nuove stagioni sarà composta da 9 episodi, il che significa che alla fine dello spettacolo ci saranno 63 episodi di Il principe drago.

L’unico motivo possibile per cui la serie non può essere rinnovata (a parte i soliti problemi di costi e cifre di ascolto basse) è dovuto alle accuse che sono state fatte contro il creatore della serie Aaron Ehasz. Sebbene la piena verità debba ancora venire alla luce, le accuse sono che il creatore di The Dragon Prince, Aaron Ehasz, abbia creato un “ambiente abusivo per le donne”.

Tutte le accuse dovrebbero essere prese sul serio e, sebbene ciò possa influenzare il futuro della serie, nessun progetto vale più di qualsiasi dipendente che deve soffrirne.

Dov’è Il principe drago Stagione 4 in produzione e quando sarà su Netflix?

Data la grande quantità di tempo trascorso dalla stagione 3 di Il principe dragopotresti chiederti cosa sta succedendo esattamente con lo spettacolo Netflix.

Il primo riconoscimento della frustrazione della comunità riguardo agli aggiornamenti è arrivato nel febbraio 2021. In un post, hanno detto:

“Il nostro team ha lavorato duramente da quando l’intera Saga ha avuto il via libera per portarti la prossima fase de Il principe drago con cura, passione e creatività. Sebbene la pandemia abbia avuto un impatto sul processo a tutti i livelli, la realtà è che produzioni di questa portata richiedono sempre molto tempo. Stiamo scrivendo la storia e le sceneggiature, riunendo il team di produzione e sviluppando altre nuove ed entusiasmanti aree di Xadia da esplorare. Anche se a questo punto non possiamo darti una data per la stagione 4, vogliamo che tu sappia che le nuove stagioni varranno la pena aspettare!

Solo per aggiungere ulteriore contesto a questo. Netflix in genere ordina in anticipo alcuni ordini anticipati per le serie animate. Questo è il caso di tutta la produzione di Dreamwork su Netflix, con i titoli che spesso ricevono ordini di episodi a due cifre. Questo è così diverso da quelli del live-action perché, come suggerisce quanto sopra, la produzione è incredibilmente diversa sui titoli animati.

Un ulteriore aggiornamento è poi arrivato a dicembre 2021 (tra gli altri annunci), dove si è discusso a lungo della stagione 4.

Hanno rivelato come le stagioni dalla 4 alla 6 saranno una nuova “fase” di Il principe drago saga, con la stagione 7 separata.

Si immergono nella complessità della costruzione di una serie come questa e confrontano il ciclo di sviluppo di 3 anni per far uscire le stagioni 1-3. Affermano: “Stiamo seguendo lo stesso modello di sviluppo per le stagioni 4, 5 e 6, che abbiamo iniziato non appena la serie è stata rinnovata nel 2020, e stiamo spendendo una quantità simile di tempo in anticipo per assicurarci di ottenere l’arco narrativo per la Fase 2 è perfetto.

Potrebbe significare che, con lo stesso schema, non avremo la prima serie di episodi fino al 2023? Questo certamente lo implica.

Continuano aggiungendo che la stagione 4 è in piena produzione, aggiungendo:

“A questo punto, le sceneggiature di tutti e nove gli episodi sono state scritte, abbiamo registrato l’intera stagione con i nostri fantastici doppiatori, gli storyboard e le animazioni sono stati completati e ora stiamo animando completamente ogni episodio con i nostri partner presso Bardel Entertainment. Quest’ultima fase di sviluppo spesso richiede più tempo poiché include una varietà di passaggi aggiuntivi come modellazione, illuminazione, rendering, compositing, effetti speciali, sound design e editing. Abbiamo ancora molto lavoro da fare prima che la stagione 4 sia terminata, quindi è ancora un po’ troppo presto per condividere una data di uscita, ma al momento stiamo cercando di concludere un po’ di tempo alla fine del 2022 al più presto.

Nell’aprile 2022 abbiamo ricevuto un altro aggiornamento dall’equipaggio di Il principe drago.

Essi affermano:

Tutti gli script sono scritti

Tutti i dialoghi vengono registrati

Tutti gli storyboard e le animazioni sono finiti

6 episodi su 9 sono ora completi di animazione

4 episodi su 9 sono attualmente in fase di illuminazione, rendering e compositing

2 episodi su 9 sono in post-produzione per musica e suono

Abbiamo iniziato a ricevere notizie ufficiali per tutto il 2022, incluso un nuovo teaser trailer all’evento Geeked Week di Netflix.

Il principe drago Il canale YouTube ha rilasciato molte altre anticipazioni durante l’anno e puoi trovare la playlist completa qui.

Da cosa aspettarsi Il principe drago Stagione 4?

Se non hai visto la terza stagione di Il principe dragoti consigliamo di saltare il testo seguente in quanto contiene spoiler.

Tutto si stava configurando per essere un lieto fine con il risveglio della madre di Zym e l’amicizia tra Umani ed Elfi riaccesa. Viren potrebbe essere morto dopo la sua caduta con Rayla dalla cima della montagna, ma è stato riportato in vita due giorni dopo da sua figlia Claudia. Preoccupata per l’ubicazione di Aaravos, Claudia indicò il gigantesco bozzolo sulla parete della grotta.

Non è chiaro quanto potere Viren possa assorbire dal cucciolo di drago Zym, ma è stato sufficiente perché la creatura di Aaravos entrasse in metamorfosi. Una volta che la creatura si schiude dal suo bozzolo, potrebbe potenzialmente rivaleggiare con il potere dei draghi. Una cosa è certa, però, Viren, Claudia e Aaravos sono ancora una grave minaccia.

La relazione tra Callum e Rayla sarà ancora più divertente da esplorare la prossima stagione dopo aver finalmente ammesso il loro amore reciproco. Non era chiaro alla fine della serie, ma Rayla ha ancora bisogno di recuperare le monete di Viren contenenti le anime intrappolate di altri Moonshadow Elves.

Callum ha continuato a crescere in forza con la sua magia e probabilmente continuerà a migliorare le sue abilità. Ci aspettiamo di vederlo affrontare Viren o Claudia in un combattimento culminante, magia contro magia, e dovrebbe essere epico.

Ezran sta iniziando a diventare un re, e con i suoi amici, al suo fianco, ne farà un grande. La sua capacità di fare amicizia con animali e altre creature sarà fondamentale per mantenere la pace tra draghi, umani ed elfi.

Vuoi vedere un’altra stagione di Il principe drago? Fateci sapere nei commenti qui sotto!