“The Deliverance” Lee Daniels Netflix Movie: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix sta attualmente girando l’attesissimo prossimo film di Lee Daniels La Liberazione (precedentemente noto come la liberazione) che è un lungometraggio basato sulla storia inquietante di Latoya Ammons e della sua famiglia che è stato ampiamente riportato negli Stati Uniti nel 2014.

Regista Lee Daniels ha riscritto la sceneggiatura dalle bozze precedenti e dirigerà il film horror. I suoi crediti includono Impero, stella, brava gente, e Gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Si dice che Netflix abbia pagato una grossa somma di $ 65 milioni per ottenere i diritti del film.

Fino a luglio 2022, il film era conosciuto come Casa dei Demoni ma probabilmente per evitare conflitti con un film del 2018 con lo stesso nome, ora si chiama La Liberazione.

Oltre a Daniels, i produttori sono anche Todd Crites e Jackson Nguyen di Turn Left Productions, e Greg Renker e Gregoire Gensollen sono EP. Elia Bynum e David Coggeshall stanno scrivendo il film insieme a Daniels.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La Liberazione:

Qual è la trama? La Liberazione?

Il thriller è basato su Latoya Ammons e la sua famiglia, i cui diritti sulla vita hanno reso possibile questo film. Affermano di essere stati vittime di una possessione demoniaca che è durata oltre due anni e oltre. Ammons e la sua famiglia hanno ricevuto l’attenzione dei media internazionali per i loro resoconti, che sono stati testimoniati e documentati dal Dipartimento dei servizi per l’infanzia (DCS), dal dipartimento di polizia di Gary (Indiana) e dal personale ospedaliero.

L’esperienza è iniziata con eventi insoliti nella sua casa più di due anni fa, inclusi sciami di mosche intorno al suo portico in inverno e scricchiolii inspiegabili nel suo seminterrato. Gli eventi sono progrediti in incidenti possessivi, tra cui la figlia maggiore che levita inconsciamente sopra il suo letto, il personale medico ha assistito al suo figlio di mezzo che scivolava all’indietro sul pavimento, sul muro e sul soffitto.

Secondo Relativity, il responsabile del caso DCS ha visto il figlio più giovane ringhiare con i denti in mostra e gli occhi rivolti all’indietro, chiudendo le mani intorno alla gola del fratello maggiore senza ricordare l’incidente. Gli esami psicologici iniziali ei tentativi di esorcismo non sono riusciti a fornire una spiegazione o una soluzione per i bizzarri eventi.

La storia completa può essere letta su Indystar qui pubblicata il 25 gennaio 2014.

Chi è coinvolto La Liberazione?

Il personaggio principale di questa storia è Latoya Ammons e sarà interpretata dalla cantautrice Andra giorno. Si ritiene che il suo personaggio sia stato ribattezzato Ebony.

Questa è la seconda grande avventura cinematografica di Day dopo il suo ruolo da protagonista come la leggendaria quattro volte vincitrice di un Grammy Billie Holiday nel film del 2021 Gli Stati Uniti contro Billie Holiday.

Il giorno doveva essere originariamente unito da Ottavia Spencer (Figure nascoste, l’aiuto) ma è stato sostituito in un secondo momento (ne parleremo più avanti).

Glenn Close (Attrazione fatale, la moglie), Rob Morgan (Cose più strane, Daredevil), Caleb McLaughlin (Cose più strane) e Aujanue Ellis (Re Riccardo, Paese di Lovecraft) completava l’annuncio iniziale.

Nell’aprile 2022, Deadline lo ha riferito Mo’Nique era stato scelto per sostituire Octavia Spencer nel film. Questo ha riunito l’attrice con Lee Daniels dopo il film del 2009 Prezioso. Il suo casting è arrivato durante il suo battibecco pubblico con Netflix sulla discriminazione che è stata risolta nel giugno 2022.

A luglio 2022, abbiamo ricevuto ancora più annunci per il cast La Liberazione.

Omar Epps (Affare fatale, traffico)

(Affare fatale, traffico) Demi Singleton (Re Riccardo, Padrino di Harlem)

(Re Riccardo, Padrino di Harlem) Signorina Lorenzo (Fratelli, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday)

(Fratelli, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday) Anthony B. Jenkins (Chicago Med, Gli anni delle meraviglie)

Qual è lo stato di produzione di La Liberazione?

di Netflix La Liberazione era in pre-produzione a febbraio 2022 e secondo Production Weekly avrebbe dovuto girare le telecamere nel marzo 2022 a Filadelfia, negli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, le riprese di The Deliverance sono iniziate il 20 giugno 2022 e dovrebbero durare fino al 29 agosto 2022. Pittsburgh, in Pennsylvania, è il luogo in cui La Liberazione viene filmato.

È una delle tante produzioni Netflix girate a Pittsburgh nel corso degli anni con altre tra cui Ragazza dolce, Archivio 81e La sedia.

A cosa serve la data di uscita di Netflix La Liberazione?

Netflix non ha annunciato una data di uscita per La Liberazionema considerando che la produzione è iniziata nel giugno 2022, potremmo probabilmente aspettarci che il film uscirà sullo streamer nella prima metà del 2023.

starai a guardare? La Liberazione su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!