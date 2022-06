“The Crown” Stagione 6 su Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

La quinta stagione di La corona deve ancora arrivare su Netflix, tuttavia, abbiamo molte informazioni sulla prossima sesta e ultima stagione di La coronache dovrebbe arrivare su Netflix nel 2023.

Creato da Peter Morgan, La corona è diventato uno degli originali più popolari che Netflix ha da offrire. Fin dalla prima stagione, La corona è stato uno degli spettacoli più costosi mai realizzati, con la produzione di ogni stagione che costa oltre $ 100 milioni. All’inizio ci sarebbero state solo cinque stagioni, ma quando la produzione è iniziata nella quinta stagione Peter Morgan ha annullato la sua decisione ed è stata annunciata una sesta stagione.

In quattro stagioni La corona è stato nominato per un totale di 423 premi, vincendone 129. La corona ha conquistato la 73a edizione dei Primetime Emmy Awards nel 2021 vincendo tutti e sette i premi nelle categorie dramma, inclusa l’eccezionale attrice protagonista in una serie drammatica per il ritratto di Olivia Colman della regina Elisabetta II, unendosi a Claire Foy, che ha anche vinto un Primetime Emmy per la sua interpretazione di il monarca britannico.

Quando è La corona stagione 6 in arrivo su Netflix?

Netflix deve ancora annunciare una data di uscita per la sesta e ultima stagione di La corona. Tuttavia, basandoci sulle uscite delle stagioni precedenti, possiamo prevedere quando arriverà la stagione finale;

Stagione 1 – 4 novembre 2016

Stagione 2 – 8 dicembre 2017

Stagione 3 – 17 novembre 2019

Stagione 4 – 15 novembre 2020

Stagione 5 – novembre 2022

Ci aspettiamo di vedere l’ultima stagione di The Crown su Netflix a novembre o dicembre 2023.

Di chi sono i membri del cast La corona stagione 6?

A parte la nostra aspettativa che non vedremo Lady Diana oltre la quinta stagione, ci aspettiamo di vedere la maggior parte del cast della quinta stagione riprendere i propri ruoli nella sesta stagione.

Imelda Staunton – Regina Elisabetta II

Jonathan Pryce – Il principe Filippo, duca di Edimburgo

Lesley Manville – La principessa Margaret

Dominic West – Il principe Carlo

In quali eventi storici vedremo La corona stagione 6?

Poiché dobbiamo ancora vedere quali eventi storici avranno luogo nella quinta stagione di The Crown, le nostre previsioni per quali eventi storici vedremo potrebbero incrociarsi con la quinta stagione.

9/11

Il principe Harry è un giorno di riabilitazione

La morte della principessa Margaret

La morte della regina Elisabetta, la regina madre

La guerra in Iraq

I primi anni 2000 sono stati alcuni degli anni più difficili nella vita della regina Elisabetta grazie alla morte della sua defunta sorella, la principessa Margaret, nel febbraio 2002. Solo un mese dopo, nel marzo 2002, all’età di 101 anni, è morta anche la regina madre.

Prima della morte di due dei suoi familiari più stretti, la famiglia reale stava ancora affrontando le conseguenze della morte di Lady Dianna. All’età di 16 anni, il principe Harry si è confrontato con suo padre, il principe Carlo, dopo aver appreso che Harry fumava regolarmente cannabis e beveva alcolici. Il principe Harry è stato inviato a Featherstone Lodge, un centro di disintossicazione per tossicodipendenti da eroina a Peckham, dove avrebbe appreso i pericoli dell’abuso di droghe e alcol.

Gli eventi al di fuori del Regno Unito hanno visto il repubblicano George W Bush diventare il 43esimo presidente degli Stati Uniti. Nel primo anno della sua presidenza, si sono verificati i tragici eventi dell’11 settembre, che alla fine hanno portato gli Stati Uniti ei loro alleati nella guerra in Iraq e nella guerra al terrorismo.

A cosa serve il conteggio degli episodi La corona stagione 6?

Come le stagioni precedenti, l’ultima stagione si concluderà con dieci episodi.

Qual è lo stato delle riprese La corona stagione 6?

Stato di produzione ufficiale: riprese programmate (ultimo aggiornamento: 01/06/2022)

Abbiamo coperto il programma delle riprese di La corona stagione 6 in modo più dettagliato, ma confermiamo che le riprese inizieranno ad agosto 2022.

Non si sa quali location verranno utilizzate e per quanto tempo dureranno le riprese.

Sei entusiasta per l’ultima stagione di La corona su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!