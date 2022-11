Netflix ha una vasta gamma di programmi disponibili per lo streaming, che soddisfano un’ampia varietà di gusti. Vero crimine, film di successo e persino spettacoli di Blockbuster, lo chiami. C’è sicuramente anche una buona quota di spettacoli prestigiosi nel mix e, ad ogni modo, The Crown deve semplicemente essere uno di questi.

Creata da Peter Morgan, la serie drammatica storica è stata presentata in anteprima sulla piattaforma nel 2016 ed è stata rapidamente elogiata sia dalla critica che dal pubblico in generale.

Il progetto è stato sviluppato dal film di Peter del 2006 La regina, con Helen Mirren nel ruolo della regina Elisabetta II, e le stagioni della serie hanno continuato a raccontare la monarchia britannica, con nuovi attori che intervengono per assumere i ruoli mentre i personaggi invecchiano.

L’attesa è stata alle stelle per la stagione 5, ma non ci è voluto molto perché il pubblico rivolgesse la propria attenzione più avanti. Con questo in mente, contempliamo se The Crown verrà rinnovato per la sesta stagione.

La corona © Netflix

The Crown è stato rinnovato per la sesta stagione su Netflix?

Sì, Netflix ha rinnovato The Crown per la sesta stagione, che fungerà da ultimo lotto di puntate.

Anche se questo è il caso, Deadline ha riferito nel luglio 2020 che il piano iniziale era quello di concludere la serie con la sua quinta stagione.

Tuttavia, la decisione è stata infine ribaltata, sicuramente per l’inevitabile gioia del fandom; Ted Sarandos, chief content officer di Netflix, in precedenza aveva espresso le sue speranze che lo show offrisse un arco narrativo completo di sei stagioni.

Una data di uscita deve ancora essere annunciata. La quinta stagione è stata presentata in anteprima mercoledì 9 novembre 2022, circa due anni dopo l’uscita della stagione precedente. Tenendo conto di ciò, prevediamo che la sesta e ultima stagione arriverà alla fine del 2024.

“Dovremmo tornare al piano originale”

Quando la sesta stagione è stata annunciata nel 2020, Deadline riporta che il creatore di The Crown ha spiegato la decisione di fare un altro round:

“Quando abbiamo iniziato a discutere le trame per la serie 5, è diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e realizzare sei stagioni”.

Ha aggiunto: “Per essere chiari, la serie 6 non ci avvicinerà ai giorni nostri, ma ci consentirà semplicemente di coprire lo stesso periodo in modo più dettagliato”.

L’ultima stagione porterà il pubblico fino ai primi anni 2000, il che significa che la serie non sarà estesa per coprire eventi recenti.

Altri spettacoli come The Crown

Se stai cercando qualcosa di simile, Netflix ti copre le spalle, inclusi i seguenti titoli nella sua sezione Altro come questo:

Il falò del destino

Bridgerton

Chiama l’ostetrica

Abbazia di Downton

L’imperatrice

Ribellione

Anche il suddetto film The Queen è in streaming.

La quinta stagione di The Crown è in streaming su Netflix da mercoledì 9 novembre 2022.

