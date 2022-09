“The Crown” aumenta di popolarità su Netflix dopo la morte della regina Elisabetta II

La corona ha guadagnato popolarità su Netflix negli ultimi giorni dopo la morte della regina Elisabetta II. Sia la domanda per la serie che utilizza fonti esterne che la top 10 di Netflix è aumentata vertiginosamente, diventando uno dei più grandi spettacoli a livello globale prima della stagione 5 in arrivo su Netflix entro la fine dell’anno.

Come avrai sicuramente sentito, l’8 settembre la regina Elisabetta II morì all’età di 96 anni. La sua morte pone fine ai 70 anni di regno del monarca come regina del Regno Unito e di altri regni del Commonwealth.

Abbiamo visto una copertura 24 ore su 24 dei vari eventi in seguito alle notizie ed evidentemente molte persone stanno riguardando o guardando La corona su Netflix per la prima volta.

La prestigiosa serie Netflix è iniziata nel 2016 e da allora ha visto l’uscita di quattro stagioni, con altre due in arrivo. Lo spettacolo ha cercato di documentare l’intero regno della regina, da suo zio che abdica al trono, l’incoronazione della regina Elisabetta e gli alti e bassi della famiglia reale negli ultimi 7 decenni.

Peter Morgan, lo showrunner di La corona, ha definito la serie una “lettera d’amore” alla regina Elisabetta.

The Crown torna nella Top 10 di Netflix a livello globale

I primi 10 dati di Netflix suggeriscono che lo spettacolo sta tornando tra i primi 10 ovunque, non solo nel Regno Unito o negli Stati Uniti.

FlixPatrol suggerisce che lo spettacolo è ora presente in 72 top 10 nelle regioni Netflix in tutto il mondo. Lo spettacolo ha raggiunto il numero 1 in Ucraina e il 2 in Bulgaria, Italia e Malta l’11 settembre.

Altrove, lo spettacolo è la quarta serie TV più grande negli Stati Uniti e la terza serie TV più grande nel Regno Unito.

A partire dall’11 settembre, lo spettacolo è il quarto più grande programma televisivo su Netflix a livello globale dietro Cobra Kai, Diavolo nell’Ohioe Diario di un gigolò.

Lo spettacolo ha raccolto il 16esimo maggior numero di punti di qualsiasi serie TV tra il 4 settembre e l’11 settembre in base ai primi 10.

La corona razzi richiesti su Internet

La domanda esterna (utilizzando i dati di Reddit, Wikipedia, Twitter, Google Trends e IMDb) suggerisce che anche lo spettacolo è aumentato.

Secondo TelevisionStats.com, La corona è diventato il settimo spettacolo più grande del mondo dietro LOTR: Gli anelli del potere, Cobra Kai, Casa del Drago, Cose più strane, Game of Thrones, e Lei-Hulk.

È il terzo spettacolo più grande su Netflix, in aumento di 12 posizioni rispetto a una settimana fa.

Wikipedia visite per La corona sono passati da circa 7-8.000 visite giornaliere a oltre 100.000 il 9 settembre.

La quinta stagione di The Crown arriverà a novembre 2022 e la sesta stagione ha interrotto le riprese

La notizia della rinascita arriva solo un paio di mesi prima della quinta stagione di La corona in arrivo su Netflix. Non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma è prevista per novembre 2022.

La nuova stagione vedrà ancora una volta un cast aggiornato con il passare del tempo. Questo sarà il terzo aggiornamento nella vita dello spettacolo.

Stagione 6 di La corona ha interrotto le riprese, secondo gli scambi di Hollywood in seguito alla notizia per rispetto.

È stato riferito prima dei recenti eventi che erano in atto piani per lo spettacolo di Netflix se il monarca dovesse morire. Insider ha detto al New York Post all’inizio di quest’anno: “Le riprese si interromperanno immediatamente se siamo in produzione, per almeno una settimana”, aggiungendo: “Ci sarebbero anche molte discussioni su quando ricominciare”.

Di recente, Netflix ha annunciato che Rufus Kampas e Ed McVey interpreteranno il principe William e Meg Bellamy interpreterà Kate Middleton nei prossimi episodi.

Stai rivedendo La corona su Netflix in questo momento o guardando per la prima volta? Fatecelo sapere nei commenti in basso.