The Bling Ring è interpretato da Emma Watson su Netflix? (dove guardare)

Il vero anello Bling: rapina a Hollywood è una nuova serie di documentari Netflix con esclusive approfondite con Alexis Neiers (ora Alexis Haines, poiché è sposata) e Nick Prugo. Prugo e Neiers erano due dei membri principali di “The Bling Ring”, un gruppo di ladri condannati a Calabasas, in California. Hanno fatto irruzione nelle case di diverse celebrità importanti, tra cui Paris Hilton, Lindsay Lohan, Orlando Bloom e altre ancora.

Con i docuserie in tre parti ora in streaming su Netflix, è il momento perfetto per rivisitare il dramma poliziesco satirico del 2013 di Sofia Coppola L’Anello Bling, che si basa sui reati. Emma Watson ha recitato nel film come uno dei suoi primi grandi post-Harry Potter ruoli, interpretando Nicolette “Nicki” Moore, un personaggio basato su Neiers.

L’Anello Bling ha interpretato anche Israel Broussard, Katie Chang, Taissa Farmiga, Claire Julien, Georgia Rock e Leslie Mann. Il personaggio di Broussard, Marc Hall, è stato ispirato da Prugo. Le docuserie riportano in primo piano il film un paio di volte mentre Neiers e Prugo forniscono i loro pensieri su alcune cose nel film e se si trattava o meno di una rappresentazione accurata.

The Bling Ring è su Netflix?

Anche se la serie di documentari è su Netflix, il film diretto da Sofia Coppola non lo è. Tuttavia, ci sono un paio di spettacoli con un’atmosfera simile, come la serie di realtà Impero Bling e lo spettacolo (anch’esso basato su una storia vera) Inventare Anna.

Dove vedere The Bling Ring

Puoi guardare L’Anello Bling se sei un abbonato Showtime o Paramount+. Puoi anche accedere al film se hai il componente aggiuntivo Showtime in Prime Video. Al di fuori di queste opzioni, il film è disponibile per il noleggio e l’acquisto tramite la maggior parte dei rivenditori digitali.

Dove guardare il film Bling Ring di Lifetime con Austin Butler

Prima del film di Sofia Coppola del 2013, c’era un film Lifetime del 2011 realizzato sullo stesso caso (ovviamente c’era). Forse la cosa più sorprendente di tutte è che questo film del 2011 ha come protagonista Austin Butler e persino Sydney Sweeney fa la sua apparizione!

Al momento, puoi guardare il film televisivo Lifetime solo tramite il Lifetime Movie Club. Se hai Prime Video, puoi aggiungere Lifetime Movie Club come canale aggiuntivo e guardarlo lì. In alternativa, puoi anche acquistare il film su Amazon o Vudu per soli $ 1,99.

Hai guardato L’Anello Bling o le nuove docuserie Netflix? Il vero anello Bling: rapina a Hollywood è ora in streaming su Netflix.