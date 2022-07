The Black Hamptons di Carl Weber è su Netflix? (Dove puoi guardare)

Gli Hamptons neri di Carl Weber è stata una serie limitata che non vedevamo l’ora di catturare, sin da quando è stata annunciata a marzo. La serie è stata rilasciata il 1 luglio. Ma se speravi di guardare il dramma familiare su Netflix, rimarrai deluso nell’apprendere che la serie in quattro parti non è disponibile sul gigante dello streaming.

Allora dove puoi guardare Gli Hamptons neri di Carl Weber? Scopri questo e altro di seguito.

Dove puoi guardare The Black Hamptons di Carl Weber?

Anche se è un peccato che la serie limitata non sia attualmente disponibile su Netflix, se sei interessato a guardare i quattro episodi, puoi farlo in streaming Il Black Hampton di Carl Webers su BET+, un servizio di streaming online premium per creatori e progetti Black.

A proposito di The Black Hamptons di Carl Weber

Gli Hamptons neri di Carl Weber è un nuovo dramma familiare in quattro parti ambientato nella pittoresca cittadina di Sag Harbor, conosciuta come “The Black Hamptons”, a Long Island, New York. La serie limitata originale proviene dall’autore di best seller di New York Carl Weber.

Secondo la descrizione dello show, i quattro episodi “seguiranno la faida tra i ‘Brittons’ e i ‘Johnsons'”.

La sinossi del libro, su cui si basa la serie, fornisce qualche dettaglio in più su cosa aspettarsi dallo spettacolo. Si legge:

“Quando un pezzo di terra viene messo in vendita in questa comunità esclusiva, si scatena una guerra tra i Britton ei Johnson. Sono soldi vecchi contro soldi nuovi e nessuna delle due famiglie sembra disposta a scendere a compromessi. La tensione tra loro infrangerà le speranze di un’estate tranquilla?”

È previsto anche un cast fantastico! Il cast stellato comprende Lamman Rucker, Vanessa Bell Calloway, Elise Neal, Brian White, Karon Riley, Mike Merrill, Blac Chyna, Aaron Spears, Daya Vaidya, Cameo Sherrell, Franklin Ojeda Smith, Jordan Smith, Jennifer Freeman, David Andrews, e altro ancora!