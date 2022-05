The Big Conn è su Netflix?

Le docuserie Il Grande Conn proviene dalle stesse persone che hanno realizzato la serie di documentari di successo McMillions e svela uno sguardo approfondito a una delle più grandi truffe della storia americana. Ma gli abbonati Netflix sono alcuni degli individui fortunati che possono prendere parte a un calvario così selvaggio?

I Big Conn storia straordinaria segue Eric Conn, uno dei più grandi e amati avvocati di tutti gli Appalachi. L’uomo era una celebrità nella piccola città in cui operava, appariva alla radio e alla televisione e divenne noto come Mr. Social Security. Ma questo individuo era in realtà al centro di una truffa da 550 milioni di dollari che si è rapidamente trasformata in una cospirazione.

La storia raccontata Il Grande Conn diventa sempre più incredibile di minuto in minuto e ogni iterazione offre rivelazioni ancora più scioccanti su quello che deve essere un affare da non perdere per i fan di avvincenti spettacoli di vero crimine. Questa attività stimolante è una frode del governo compiuta su un altro livello, completa di cattivi giudici, avvocati disonesti, dottori non etici, pornostar e bordelli a tema Halloween.

Ci saranno quattro voci per raccontare questa storia intrigante, ed è difficile immaginare che qualcuno di loro sia uno sforzo noioso da vivere. Continua a leggere per scoprire se gli abbonati su Netflix possono controllare gli episodi di Il Grande Conn.

The Big Conn è disponibile su Netflix?

Lo streamer è notoriamente noto per avere un’ampia quantità di scelte criminali pronte per essere trasmesse in streaming in qualsiasi momento per chiunque cerchi di vivere un’indagine avvincente comodamente dal proprio divano. Ma sfortunatamente, alcuni di questi sforzi non sono nel menu degli abbonati e dovrebbe essere noto Il Grande Conn non è disponibile su Netflix.

Gli abbonati non dovrebbero preoccuparsi di perdere alcuni fantastici docuserie di intrattenimento poiché lo streamer ha molte eccellenti alternative che sicuramente li terranno adeguatamente affascinati fino all’esaurimento dei titoli di coda. Alcune di queste eccezionali opzioni della categoria serie di documentari includono Sophie: Un omicidio nel West Cork, Soldi sporchi, Scena del crimine, Lo Squartatore, Punteggio alto e Re Tigresolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The Big Conn

Il Grande Conn è disponibile esclusivamente per gli abbonati su Apple TV+.

