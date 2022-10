The Banshees of Inisherin è su Netflix? (dove guardare)

Le Banshee di Inisherin esce finalmente questo fine settimana! Questa acclamata commedia drammatica nera con Colin Farrell e Brendan Gleeson è la storia intensa di un’amicizia che finisce bruscamente e scioccante apparentemente dal nulla.

Colm (Gleeson) e Pádraic (Farrell) sono amici da una vita finché, un giorno, Colm informa Pádraic che non gli piace più. Ma Pádraic è intenzionato a capire cosa è andato storto nella loro relazione, nonostante le assicurazioni di Colm che Pádraic non l’ha fatto. fare qualsiasi cosa, semplicemente non gli piace più. Ovviamente, ci deve essere di più nella storia di questo!

The Banshees of Inisherin ha ricevuto il plauso della critica quasi unanime ed è già sulla buona strada per diverse nomination agli Oscar. Farrell ha già vinto la Coppa Volpi come miglior attore quando il film ha debuttato alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

The Banshees of Inisherin è su Netflix?

Purtroppo, Le Banshee di Inisherin non è su Netflix. Poiché si tratta di un film di Searchlight Pictures, è probabile che non sarà nemmeno su Netflix in futuro.

Netflix sta trasmettendo in streaming diversi film di Colin Farrell, tra cui L’ingannato, Ave I Signori. Se sei un fan di Brendan Gleeson, puoi guardare Regola Comey, Hampstead, Beowulf, Suffragettae La ballata di Buster Scruggs sulla piattaforma.

Dove guardare Le Banshees di Inisherin

Per ora, puoi guardare l’acclamato film solo vedendolo nelle sale. Scopri dove è in programmazione il film di Colin Farrell vicino a te.

Come accennato, Le Banshee di Inisherin è un film di Searchlight Pictures. Disney+ e Hulu condividono la libreria di streaming di Searchlight Pictures, quindi questo film probabilmente verrà trasmesso in streaming su Hulu. Alcune immagini di Searchlight, come La casa di notte e Cornaeventualmente anche in streaming su HBO Max.

Non vedi l’ora di guardare Le Banshee di Inisherin? Hai intenzione di vedere il film nelle sale?