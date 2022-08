‘The Anthrax Attacks’: Netflix porta ancora un altro intenso documentario su un attacco all’America

Il Covid era un’arma biologica artificiale? L’argomento è discutibile. Ma questa non è la prima emergenza medica ipotizzata come un attacco causato dall’uomo, e la storia ne è la prova. La paura delle armi biologiche ha perseguitato le generazioni passate, presenti e future. Le entità che causano ciò possono essere diverse e anche le ragioni della loro azione possono essere diverse. Ma la loro tattica è sempre stata la stessa: un attacco all’umanità. Uno di questi attacchi ha avuto luogo all’inizio degli anni 2000 e Netflix ha appena pubblicato un trailer del documentario intitolato Gli attacchi all’antrace.

Il 21° secolo è iniziato con una nuova triste realtà per gli Stati Uniti e il mondo. In un attacco terroristico, due dei quattro aerei dirottati si schiantarono deliberatamente contro il World Trade Center di New York. La coltre di fumo delle torri presto coprì le strade. L’attacco ha mandato un’ondata di brividi non solo in America ma in tutto il mondo. E mentre le persone raccoglievano i pezzi dell’orribile tragedia, ne colpì un’altra.

Chi ha causato gli attacchi e perché? Uno sguardo ai micidiali attacchi all’antrace

Il documentario uscirà su Netflix lo stesso mese in cui è avvenuto originariamente l’attacco. Diretto da Dan Krauss, il documentario è prodotto da BBC Productions con Clark Gregg nel ruolo del dottor Bruce Ivins. Il trailer di questo nuovo documentario contiene un riepilogo degli attacchi terroristici in America. L’attacco ha causato diversi morti e ha lasciato molti ricoverati in ospedale.

I media e i politici sono stati al centro dell’attacco e le lettere inviate con la citazione dei cospiratori, “Morte all’America”. Ma non è stato così semplice come sembrava, con una lunga lista di sospetti, ed è diventato solo più contorto con il progredire della loro indagine.

Il trailer mostra un mix di dialoghi insieme alla copertura delle notizie originali: conduttori di notizie che parlano di attacchi ai loro colleghi e l’FBI che indica scienziati di laboratorio. Le prove indicano un sospetto, ma c’era dell’altro? Il documentario sull’America’s Anthrax Attack svelerà molti segreti e controversie. Fai attenzione a questo documentario Netflix Original l’8 settembre 2022.

