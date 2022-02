The Adam Project: Ryan Reynolds mostra alcuni fantastici gadget

Netflix ha promesso ai suoi abbonati di fornire intrattenimento sulla piattaforma di streaming: un nuovo film, ogni settimana, nel 2022. Con ciò, lo streamer ha persino caricato un video su film ad alto budget come Coltelli fuori 2, L’uomo grigio, Sonno, Enola Holmes 2, Ragazza del XX secolo, Lungo per la corsae molti altri, in arrivo su Netflix quest’anno con il loro primo sguardo. Uno di loro è Il progetto Adam.

Il progetto Adam è un film d’avventura fantascientifico in uscita di Shawn Levy e co-sceneggiato da Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin. Il film ha un cast stellare che include Ryan Reynolds, Mark Rufallo, Walker Scobe e Jennifer Garner.

Gli aggiornamenti della data di rilascio del progetto Adam

I fan hanno solo poche settimane di attesa davanti a loro come Il progetto Adam uscirà l’11 marzo 2022 in esclusiva su Netflix. Ryan Reynolds e Walker Scobe interpreteranno rispettivamente il ruolo del vecchio Adam e del giovane Adam. Mark Ruffalo e Jennifer Garner interpreteranno il ruolo del padre e della madre di Adam. Anche Zoe Saldana e Catherine Keener fanno parte del progetto, ma i loro ruoli devono ancora essere rivelati dai creatori.

La trama del film si sviluppa attorno ad Adam, un viaggiatore del tempo che è andato nella sua vita passata per cercare aiuto dal suo giovane sé, per affrontare suo padre. Mentre viaggia nella sua vita passata, la sua altra missione era salvare il mondo morente.

Nuove foto di Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Jennifer Garner in “THE ADAM PROJECT” di Shawn Levy per Netflix. (Fonte: https://t.co/9vY4lflI3T) pic.twitter.com/PVYDV6RDaq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 31 gennaio 2022

Ora, esploriamo il teaser.

Il teaser del progetto Adam

Come accennato in precedenza, Netflix aveva rilasciato un trailer per tutti i suoi film in uscita nel 2022, che contiene diverse clip da Il progetto Adam. La stessa clip è stata successivamente twittata da Netflix Geeked sul suo account Twitter, annunciando il progetto e menzionando la premessa di base del film.

THE ADAM PROJECT (in uscita l’11 marzo!) è un’avventura fantascientifica diretta da @ShawnLevyDirect con protagonista @VancityReynolds nei panni di un pilota che viaggia nel tempo che deve collaborare con il suo io più giovane (Walker Scobell) e il defunto padre (@MarkRuffalo) per venire fare i conti con il suo passato salvando il futuro pic.twitter.com/2OuoebD11d — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 5 febbraio 2022

Questa è la prima clip del film che ci assicura che il film avrà azione e avventura con alcuni gadget hi-tech. Ryan Reynolds nei panni di Adam ha acquistato armi dal futuro, il che sembra una macchina del tempo.

Nel teaser compilato di seguito, Ryan dice, “Sentiti di nuovo un bambino. Vuoi vedere qualcosa di bello?” e mostra i suoi gadget.

La maggior parte dei dettagli del film è ancora nascosta. Ma possiamo sperare presto in ulteriori informazioni. Sei entusiasta che questo protagonista di Ryan Reynolds arrivi sugli schermi?

