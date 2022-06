TEORIE: Chi muore in “Stranger Things” Stagione 4 Volume 2?

Non possiamo smettere di pensare al volume 2 di Cose più strane stagione 4. Molti colpi di scena inaspettati ci hanno lasciato pensare agli eventi imminenti nel prossimo volume della stagione. Questo ci ha portato a pensare alla morte di alcuni personaggi. In chi pensi che muoia Cose più strane stagione 4 volume 2?

Quando Millie Bobby Brown e Noah Schnapp hanno parlato del tono più oscuro della stagione in un’intervista in precedenza, abbiamo avuto l’accenno di grandi omicidi in corso nel prossimo volume. Diamo un’occhiata ad alcuni dei probabili decessi.

Chi pensi che muoia in Stranger Things vol. 4?

Il secondo volume sembra avere troppi drammi ed emozioni, come accennato nel primo. Maggiore è la complessità della trama, maggiori sono le possibilità di sacrificio dei personaggi. Dal momento che ci sarà un faccia a faccia tra il mostro Venca e la nostra super squadra, gli spettatori devono scommettere sulla morte di qualcuno. Noah ha anche suggerito che questa stagione sarà più oscura e potrebbe avere anche dei decessi.

Poiché c’è un grande gruppo di personaggi e la storia sta diventando complessa, potrebbero esserci delle morti sorprendenti. Quindi, i fan hanno le loro teorie per prevedere chi muore nel volume 2 stagione 4 di Cose più strane.

Ecco le previsioni dei fan

Steve, forse?

Sì, capiamo l’ammirazione per questo personaggio, ma pensaci. All’inizio dell’episodio 7, la folla di pipistrelli Demogorgon lo ha ferito gravemente.

Alla fine, Nancy, Eddie e Robin lo salvano. Tuttavia, gli spettatori sono ancora consapevoli della quantità di danni che gli sono stati causati dalle terrificanti creature. Subito dopo l’attacco, Steve ha un momento emozionante con Eddie, che potrebbe essere l’indicatore della sua potenziale morte. Preghiamo tutti perché questo non accada con lui.

Cosa ne pensi della possibilità che Nancy muoia?

Nancy, Robin, Steve ed Eddie sono in grado di contattare Dustin, Lucas, Max ed Erica mentre erano bloccati nel Sottosopra. Il gruppo è in grado di individuare il cancello per il loro ritorno all’attuale Hawkins. Tuttavia, Robin ed Eddie escono sani e salvi dal portale prima che Venca catturi Nancy.

Poiché è stata catturata da Vecna, rivive l’orrore in cui è morto Barb, il suo migliore amico. Sebbene Steve cerchi di svegliarla dall’incantesimo, Nancy non si sveglia. Invece, è esposta alla storia delle origini di Vecna.

Non importa quanto la amiamo, le cose non vanno bene per Nancy.

Massimo, forse?

Sappiamo tutti che Max ha tentato con successo di fuggire da Vecna ​​nel quarto episodio.

Ma questo non significa che sia stata salvata dalla complessità. Secondo un fan, le lettere che ha scritto per i suoi amici, in attesa della propria morte, sembrano lettere di addio. Così tanti spettatori si sentiranno delusi e con il cuore spezzato se Max muore.

Che ne dici di Eddie, allora?

Anche se sopravvive dal Sottosopra, tutti dovranno salvare Nancy, ovviamente. Eddie potrebbe essere la chiave per salvare Nancy, come credono alcuni fan. Per salvare Nancy, Eddie potrebbe sacrificarsi.

/ possibili cose più strane 4 spoiler, teoria del vol 2Penso che Eddie sicuramente salverà Nancy o proverà persino a sconfiggere Vecna ​​con la sua chitarra, mi sento come il "non sono un eroe, scappo sempre" prefigurava il suo sacrificio in futuro — alex ⸙ (versione sartoriale) (@scorpiosità) 30 maggio 2022

Hai pensato a Murray?

Murray e Joyce sono le persone che inaspettatamente abbiamo iniziato a piacerci mentre andavano d’accordo. Dopo aver combattuto tutte le probabilità, questi due hanno aiutato con successo Hopper a fuggire da Demogorgon. Un fan ha detto che forse questo è il motivo per cui Murray è lì in questo momento. Forse avrebbe dovuto riunire Joyce con Hopper. I fan pensano che questo gruppo dovrà ancora affrontare alcune difficoltà e vivrà una tragedia.

In effetti, tutte queste sono fantasie selvagge dei fan. Ma se ci pensi davvero, ogni teoria supporta la trama dello spettacolo fino ad ora. Cosa ne pensi di questi? Hai qualche teoria? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

