Teoria della quinta stagione di “Cobra Kai”: Demetri è il padre di Hawk

L’amicizia e la famiglia intonacano la grande crepa causata dal torneo di All Valley e quindi hanno diviso i bambini in gruppi che sono ribelli l’uno dell’altro nella serie nostalgica di Netflix Cobra Kai. Una pura miscela di pugni emotivi e grande umorismo, la serie ha le sue radici nei film di Karate Kid degli anni ’80. A parte il suo tropo Miyagiverse, ritrae una forte angoscia adolescenziale nel miglior modo possibile. Ci sono triangoli amorosi, crepacuore e persino amicizie contorte che rendono divertente guardare il dramma. E prima di Cobra Kai stagione 5, la posta in gioco sta diventando molto più alta.

I fan creano costantemente teorie su cosa potrebbe accadere nella prossima stagione. Hanno anche parlato di alcuni interessanti crossover e spin off con l’altro popolare show di Netflix. Questa volta, i Redditers ne hanno inventato uno piuttosto esilarante relativo al tom e jerry come l’amicizia di Hawk e Demetri. Apparentemente, alcune persone credono che Demetri potrebbe rivelarsi come il padre di Eli Cobra Kai stagione 5! Non dirci che sei già rimasta senza fiato! Poiché la parte principale deve ancora venire. E potrebbe anche avere senso verso la fine dell’articolo.

Demetri potrebbe diventare il padre di Hawk nella quinta stagione di Cobra Kai

Come abbiamo detto, un fan crede che ci siano stati sottili accenni al fatto che Demetri potrebbe essere il potenziale padre di Hawk che si è spacciato per un bambino per conoscere meglio suo figlio. Quindi continua la battuta (almeno è quello che speriamo) affermando, “è possibile che abbia distrutto la madre di Hawk e si sia atteggiato da adolescente per rimanere vicino ad Hawk senza la responsabilità di allevarlo”.

Teoria della quinta stagione: Dimitri è il padre di Hawk di Cobrakai

In 4 stagioni di questa serie melodrammatica, abbiamo visto la loro amicizia crescere, rompersi e persino arrivare a un’intesa di nuovo. Nella primissima stagione di Cobra Kai, li vediamo come i migliori amici che le persone più forti maltrattano. Hawk ha anche promesso a Demetri che non si farà amici oltre a lui. Ma andando avanti, Demetri prende in giro gli sport di Hawk, cosa che lo fa davvero infuriare (il massimo comportamento di papà). Afferma anche che non ha bisogno di imparare il karate poiché ha Hawk (il suo potenziale figlio) per proteggerlo. Più tardi, quando Hawk desidera unire le mani a Kreese, Demetri cerca di riconoscerlo della sua decisione sbagliata (finalmente essendo un padre protettivo) ma non ci riesce. Tutto ciò è sufficiente a corroborare la beffa di cui sopra.

È interessante notare che i fan si divertono a continuare questa teoria piuttosto bluffante, analizzando che Johnny e Hawk potrebbero essere fratelli.

Cosa ne pensi di questa importante teoria per la quinta stagione di Cobra Kai? La nostra sezione commenti è tutta a tua disposizione.

