Tempo di uscita di The Woman in the House (dove vivi)

La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra. Kristen Bell nei panni di Anna nell’episodio 102 di La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra. Cr. Colleen E. Hayes/Netflix © 2021

La scena del veleno della Messa di mezzanotte è il più grande momento WTF di Netflix di tutti i tempi di Natalie Zamora

La donna nel Casa ci sta raggiungendo velocemente e siamo pronti per vivere tutti gli otto episodi della serie drammatica poliziesca!

Kristen Bell interpreta Anna, una donna con il cuore spezzato la cui giornata tipica consiste nel sedersi su una sedia, bere vino e osservare la gente. Ma quando un bell’uomo e la sua giovane figlia si trasferiscono dall’altra parte della strada, la vita mondana di Anna diventa eccitante. Questo finché non crede di essere testimone di un omicidio e nessuno le crede. Il suo bere costante le fa vedere delle cose o ha davvero assistito a un omicidio? Scopri quando la prossima serie originale Netflix arriva su Netflix.

La donna in casa arriverà su Netflix venerdì 28 gennaio e, per non perdere nemmeno un secondo di questa avvincente serie, condivideremo il tempo di uscita, a seconda di dove vivi in ​​basso.

Tempo di uscita di The Woman in the House

Come sempre, le persone che vivono sulla costa occidentale potranno vedere la prima stagione di otto episodi il 28 gennaio alle 00:00 PT. Per la gente della costa orientale, puoi aspettarti che lo spettacolo uscirà alle 3:00 ET della sua data di uscita. Tuttavia, questi tempi si applicano solo alle persone che vivono negli Stati Uniti.

Siamo consapevoli che le persone in tutto il mondo vorranno risplendere gli occhi su questa serie drammatica poliziesca. Quindi, non abbiamo problemi a condividere il tempo di rilascio in cui vivi proprio di seguito.

Hawaii: giovedì 27 gennaio alle 22:00 HST

Alaska: giovedì 27 gennaio alle 23:00 AKDT

Costa occidentale degli Stati Uniti: venerdì 28 gennaio alle 00:00 PT

Fuso orario di montagna: 1:00 MT di venerdì 28 gennaio

Midwest degli Stati Uniti: 2:00 C di venerdì 28 gennaio

Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di venerdì 28 gennaio

Brasile: 5:00 BRT di venerdì 28 gennaio

Inghilterra: venerdì 28 gennaio alle 8:00 BST

Francia: venerdì 28 gennaio alle 9:00 CEST

Germania: venerdì 28 gennaio alle 9:00 CEST

Italia: 9:00 CEST di venerdì 28 gennaio

Spagna: venerdì 28 gennaio alle 9:00 CEST

Israele: 10:00 IDT di venerdì 28 gennaio

Sudafrica: venerdì 28 gennaio alle 10:00 SAST

Mosca, Russia: venerdì 28 gennaio alle 11:00 MSK

Dubai, Emirati Arabi Uniti: venerdì 28 gennaio alle 12:00 GST

India: 13:30 IST di venerdì 28 gennaio

Corea del Sud: 17:00 KST di venerdì 28 gennaio

Giappone: 17:00 KST di venerdì 28 gennaio

Sydney, Australia: 18:00 AEST venerdì 28 gennaio

Assicurati di dare un’occhiata a Kristen Bell La donna in casa streaming su Netflix a partire dal 28 gennaio!