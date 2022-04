Tempo di uscita di Netflix: Il mistero di Marilyn Monroe: The Unheard Tapes

Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati – Cr. Netflix

Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati è l’ultimo documentario che sarà presentato in anteprima su Netflix tra pochi giorni mercoledì 27 aprile. Il documentario, diretto da Emma Cooper, esplora il mistero che circonda la morte dell’icona del cinema di Hollywood Marilyn Monroe. Ma a che ora possiamo aspettarci che il nuovo documentario sia disponibile per lo streaming nella tua regione?

Scopri gli ultimi aggiornamenti sui tempi di rilascio del documentario qui sotto!

A che ora esce il documentario su Marilyn Monroe su Netflix?

A seconda di dove ti trovi geograficamente, il tempo di rilascio di Netflix potrebbe variare per te. In genere i contenuti originali come film e programmi TV tendono a essere rilasciati alle 00:00 PST/ 03:00 EST, questo è probabilmente dovuto al fatto che il quartier generale di Netflix ha sede a San Francisco, quindi segue il programma orario della regione del Pacifico. Certo, dato che Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati è un documentario che ti starai chiedendo se seguirà lo stesso programma di rilascio di altri contenuti originali, e possiamo confermare… che dovrebbe andare bene!

Di seguito abbiamo elencato i tempi di rilascio previsti per Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati documentario a seconda di dove ti trovi nel mondo! Se desideri controllare tu stesso il tempo di rilascio, puoi anche utilizzare questo pratico link — qui.