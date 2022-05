Tempo di rilascio e cast vocale di Vampire in the Garden per il nuovo anime di Netflix

A che ora uscirà nel mondo il nuovo anime di Netflix Vampire in the Garden, di cosa parla la nuova serie e chi sono i doppiatori?

Nonostante le critiche sull’uscita di Stone Ocean e Komi Can’t Communicate di JoJo, Netflix continua a lanciare solide serie originali, tra cui The Orbital Children, Kotaro Lives Alone e Thermae Romae Novae.

Questa settimana, il gigante dello streaming pubblicherà il suo ultimo anime originale, l’attesissima serie Vampire in the Garden. Quindi, a che data e ora uscirà Vampire in the Garden in tutto il mondo, di cosa parla il nuovo anime di Netflix e da dove i fan riconosceranno il cast vocale?

Vampiro nel giardino | Rimorchio | Netflix anime

BridTV

9205

Vampiro nel giardino | Rimorchio | Netflix anime

https://i.ytimg.com/vi/wl6tSENVhoQ/hqdefault.jpg

981461

981461

centro

13872

Di cosa parla Vampire in the Garden?

Vampire in the Garden è un anime originale, il che significa che non ci sono manga originali o serie di light novel da adattare, da Wit Studio. Lo studio di produzione con sede a Tokyo è noto soprattutto per aver animato le prime tre stagioni di Attack on Titan, Seraph of the End, Vinland Saga, Ranking of Kings e l’anime Spy x Family in corso in collaborazione con CloverWorks.

La nuova serie Netflix è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui l’umanità è stata quasi completamente distrutta da una razza di vampiri. Una piccola sacca di sopravvissuti costruisce un muro di luce fuori da una piccola città per dare loro quella poca protezione che gli è rimasta mentre cercano di vivere il resto della guerra in pace.

“Il protagonista, Momo, vive una vita repressa ma desidera comunque convivere con il nemico, i vampiri. Bene, la regina dei vampiri, una volta amava gli umani ed è scomparsa dal campo di battaglia. Mentre la guerra infuria nella città degli umani, i due hanno un incontro fatale. – Sinossi, tramite Netflix Media Center.

Tuttavia, dopo essersi incontrati nelle circostanze più improbabili, Momo e Fine intraprendono un viaggio alla ricerca del Paradiso; un luogo quasi mitico dove umani e vampiri possono vivere in armonia.

Vampire in the Garden: data e ora di uscita

Vampire in the Garden doveva originariamente essere presentato in anteprima nel 2021 prima che la serie anime fosse posticipata fino al 2022 a causa di problemi associati alla pandemia di coronavirus in corso.

Come confermato nel trailer ufficiale di YouTube, Vampire in the Garden uscirà in tutto il mondo tramite Netflix lunedì 16 maggio.

Il colosso dello streaming non ha confermato un orario di lancio specifico, ma l’anime dovrebbe essere reso disponibile dai seguenti orari in conformità con la tipica finestra di aggiornamento di Netflix per i nuovi contenuti:

Ora del Pacifico: 00:00 PDT

Ora orientale: 3 AM EDT

Ora britannica: 8 AM BST

Ora europea: 9:00 CEST

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora delle Filippine: 15:00 PHT

Ora dell’Australia: 16:30 ACST

Al momento in cui scrivo, il numero di episodi della prima stagione di Vampire in the Garden non è stato confermato né da Netflix né da Wit Studio.

Impossibile caricare questo contenuto

inoltre Ryotaro Makihara degli storyboard di Attack on Titan sta dirigendo con l’assistente alla regia di Hiroyuki Tanaka. e ovviamente Vampire in the Garden conterrà una straordinaria colonna sonora di Yoshihiro Ike, noto per aver composto Tiger and Bunny e B the Beginning! pic.twitter.com/8Od2qA3it2 — Netflix Anime (@NetflixAnime) 14 maggio 2022

Riconosci qualcuno del cast vocale della serie anime?

Con Vampire in the Garden che sarà presentato in anteprima in tutto il mondo tra poche ore, sono stati rivelati cinque del cast vocale principale:

Momo è doppiato da Megumi Han

Fine è doppiato da Yu Kobayashi

Allegro è doppiato da Chiaki Kobayashi

Nobara è doppiato da Rika Fukami

Kubo è doppiato da Hiroki Tochi

Megumi Han è una doppiatrice veterana dell’industria degli anime, con i suoi ruoli più famosi in Hunter x Hunter (Gon), Dance Dance Danseur (Junpei), Devilman Crybaby (Miki), Little Witch Academia (Atsuko) e Precure All Stars ( Hime).

Yu Kobayashi è anche una doppiatrice che i fan riconosceranno immediatamente dai suoi lavori precedenti, tra cui Sasha di Attack on Titan e Charlotte in Black Clover. I suoi altri ruoli importanti includono Dorohedoro (Noi), One Piece (Black Maria) e Record of Ragnarok (Hrist).

Impossibile caricare questo contenuto

Vampire in the Garden arriverà in tutto il mondo su Netflix tra una settimana!🩸 (Produzione dell’animazione: WIT STUDIO) pic.twitter.com/JaNpCCLwhA — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) 8 maggio 2022

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Legacies Stagione 4 Episodio 18 tornerà a giugno per il finale di serie