Tempo di rilascio di Ladies Night Live Netflix

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – 23 APRILE: Jane Fonda e Lily Tomlin partecipano all’evento speciale FYC di Los Angeles per “Grace and Frankie” di Netflix alla NeueHouse Los Angeles il 23 aprile 2022 a Hollywood, California. (Foto di Jon Kopaloff/Getty Images,)

Jane Fonda e Lily Tomlin, che probabilmente riconoscerai dalla serie di successo di Netflix Grazia e Frankie, hanno una delle amicizie più longeve di Hollywood e stanno salendo sul palco dell’Hollywood Palladium per portare agli spettatori di Netflix un nuovo speciale comico sotto forma di Jane Fonda e Lily Tomlin: Ladies Night Live il 14 giugno.

Il nuovo speciale metterà in evidenza alcune delle donne trascurate nel mondo della cabaret. Ladies Night dal vivo include esibizioni di Michelle Buteau, Cristela Alonzo, Margaret Cho, Heather McMahan, Tracey Ashley, Anjelah Johnson-Reyes e Iliza Shlesinger.

Se sei curioso di sapere a che ora aspettarti Jane Fonda e Lily Tomlin: Ladies Night Live sul tuo Netflix, quindi controlla gli orari qui sotto!

Jane Fonda e Lily Tomlin commedia tempo di uscita speciale

In genere, i film e gli spettacoli originali Netflix usciranno sullo streamer alle 00:00 PST / 03:00 EST. Non abbiamo motivo di credere che il nuovo speciale comico si discosterà da questo tempismo, quindi Jane Fonda e Lily Tomlin: Ladies Night Live dovrebbe essere disponibile per la visione sullo streamer a partire da quell’ora nelle prime ore del mattino di martedì 14 giugno.

Sappiamo che a volte potresti non trovarti sul lato PST o EST degli Stati Uniti, quindi i tempi di rilascio potrebbero sembrare leggermente diversi per te. Di seguito abbiamo elencato i possibili orari in cui dovresti aspettarti di trovare lo speciale comico disponibile per la visione su Netflix. Se non sei sicuro del tuo fuso orario, puoi verificarlo utilizzando l’orologio mondiale qui.