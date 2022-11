Tempo di rilascio di Hidden Adventure e anteprima della trama

Oltre alla recente trilogia di Jurassic World, Netflix è stato il posto giusto per l’azione sui dinosauri grazie alla sua serie Camp Cretaceous.

Lo spin-off di Jurassic World si è concentrato su un gruppo di adolescenti che sono rimasti bloccati su Isla Nublar in seguito alla fuga dell’Indominus rex e ha tracciato la loro disperata lotta per la sopravvivenza.

Camp Cretaceous si è concluso all’inizio del 2022 con la sua quinta e ultima stagione, ma Netflix offre ai fan un’ultima possibilità di mettersi al passo con Camp Fam in Hidden Adventure, uno speciale interattivo.

Ma cosa sappiamo di Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure e del suo tempo di uscita su Netflix?

Jurassic World Camp Cretaceo: trailer di avventura nascosta | Netflix

Jurassic World Camp Cretaceo: Anteprima della trama di Hidden Adventure

Hidden Adventure è una storia a sé stante che colma alcune lacune nella storia di Camp Cretaceous prima della quinta e ultima stagione dello show.

Di ritorno a Isla Nublar, un’enorme tempesta ha devastato l’isola e il cibo è pericolosamente scarso, lasciando ai campeggiatori altra scelta che avventurarsi alla ricerca di una scorta di cibo nascosta.

La banda deve cercare indizi per aiutarli a trovare le scorte nascoste, scoprendo i segreti sconosciuti di Isla Nublar nel processo. Ma mentre i campeggiatori hanno fame, lo sono anche i dinosauri dell’isola, rendendo la loro ricerca pericolosa.

Hidden Adventure arriva con una svolta in quanto il nuovo episodio è uno speciale interattivo, il che significa che gli spettatori possono scegliere dove andare la storia, e le scelte che fanno i fan potrebbero fare la differenza tra la sopravvivenza e il pranzo per i dinosauri dell’isola.

Jurassic World Camp Cretaceo: Avventura nascosta © Netflix

Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure data e ora di uscita

Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure arriverà su Netflix martedì 15 novembre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle versioni Netflix, Hidden Adventure uscirà contemporaneamente in tutto il mondo e per i fan che guardano in fusi orari diversi, ciò si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 IST in India

19:00 AEDT a Sydney, Australia

Jurassic World Camp Cretaceo: Avventura nascosta © Netflix

Altri speciali interattivi su Netflix

Se vuoi provare speciali più interattivi come Camp Cretaceous: Hidden Adventure, il servizio di streaming ha una raccolta crescente di storie tra cui scegliere.

Il primo vero speciale interattivo è stato l’episodio di Black Mirror, Bandersnatch, ma questo potrebbe non essere appropriato per i giovani spettatori di Camp Cretaceous.

Se stai cercando qualcosa di più adatto ai bambini, ci sono ancora molti altri episodi interattivi là fuori.

Una delle serie interattive più importanti di Netflix è You Vs Wild con l’esperto di sopravvivenza Bear Grylls, che ha avuto diversi spin-off dal lotto originale di episodi.

Nel frattempo, Carmen Sandiego: To Steal or Not To Steal, Cat Burglar, Il gatto con gli stivali: Intrappolato in un racconto epico e Minecraft: Story Mode dovrebbero fornire un sacco di intrattenimento interattivo per i fan di tutte le età.

Jurassic World Camp Cretaceo: Avventura nascosta © Netflix

Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure sarà disponibile per lo streaming su Netflix da martedì 15 novembre 2022.

