Tempo di rilascio della stagione 4 di Virgin River su Netflix (per fuso orario)

fiume vergine. (Da sinistra a destra) Annette O’Toole nei panni di Hope, Sarah Dugdale nei panni di Lizzie, Nicola Cavendish nei panni di Connie nell’episodio 408 di Virgin River. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

La stagione 2 di Barbarians non arriverà su Netflix a luglio 2022 da Stefani Munro

È finalmente giunto il momento di tornare a Virgin River per un po’ di dramma in una piccola città! fiume vergine la stagione 4 sarà presentata in anteprima su Netflix il 20 luglio e la serie risponderà a molte delle nostre domande persistenti sulla paternità, il destino dei personaggi e molto altro ancora.

Quando siamo partiti l’ultima volta fiume vergine nella terza stagione, Mel ha detto a Jack di essere incinta. Ma questa non è l’unica notizia che gli ha dato… Potrebbe non essere il padre. Questa è solo una delle succose trame in arrivo nella stagione 4, così come quella fastidiosa domanda su chi ha sparato a Jack nella stagione 2.

Anche se non è così lungo da aspettare come Cose più strane i fan hanno dovuto sopportare, fiume vergine i fan hanno dovuto aspettare più di un anno per queste risposte. Per non parlare del fatto che stavamo aspettando che uno dei migliori spettacoli di piacere colpevoli tornasse nelle nostre liste di controllo.

Ma l’attesa finirà presto! Quando possono sintonizzarsi i fan fiume vergine stagione 4 su Netflix? Ecco tutto ciò che devi sapere per assicurarti di sapere esattamente quando puoi guardare i nuovi episodi di fiume vergine dove vivi.

Quando esce la stagione 4 di Virgin River su Netflix?

fiume vergine la stagione 4 uscirà mercoledì 20 luglio su Netflix. I nuovi episodi inizieranno in streaming negli Stati Uniti alle 00:00 PT e alle 3:00 ET. Per ulteriori informazioni su quando Netflix rilascia nuovi episodi in tutto il mondo, consulta la nostra pratica guida ai tempi di rilascio.

Abbiamo anche condiviso l’orario di uscita per la stagione 4 in base al fuso orario di seguito:

Hawaii: 21:00 HST martedì 19 luglio

Alaska: martedì 19 luglio alle 23:00 AKDT

Costa occidentale degli Stati Uniti: mercoledì 20 luglio alle 12:00 PT

Orario di montagna: 1:00 MT di mercoledì 20 luglio

Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di mercoledì 20 luglio

Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di mercoledì 20 luglio

Brasile: 4:00 BRT di mercoledì 20 luglio

Inghilterra: mercoledì 20 luglio alle 8:00 BST

Francia: mercoledì 20 luglio alle 9:00 CEST

Germania: mercoledì 20 luglio alle 9:00 CEST

Italia: mercoledì 20 luglio ore 9:00 CEST

Spagna: mercoledì 20 luglio alle 9:00 CEST

Israele: 10:00 IDT di mercoledì 20 luglio

Sud Africa: mercoledì 20 luglio alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: mercoledì 20 luglio alle 11:00 GST

India: mercoledì 20 luglio alle 12:30 IST

Corea del Sud: 16:00 KST mercoledì 20 luglio

Giappone: 16:00 KST mercoledì 20 luglio

Sydney, Australia: 17:00 AEST mercoledì 20 luglio

Quale parte del mondo guarderai fiume vergine stagione 4 da? Resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie, aggiornamenti e spoiler da Netflix LIFE!