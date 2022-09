“Tell Me Lies” è in streaming su Hulu, ma puoi guardare la serie drammatica oscura e sensuale su Netflix?

Questo autunno, i giganti dello streaming in tutto il mondo aggiungeranno una miriade di spettacoli e film alle loro piattaforme. L’ampliamento delle loro biblioteche è già iniziato dal tramonto di agosto. Mentre lo streamer americano ha visto un picco nei suoi contenuti Anime la scorsa settimana, piattaforme come Hulu e Disney+ si sono anche preparate per aggiungere più titoli ai loro schermi. Ad esempio, una nuova serie dal nome Dimmi bugie, un’irrevocabile serie di commedie romantiche viene ripresa da Hulu.

Ci sono state molte voci sull’ospite di cui sopra. Questa prossima serie sarebbe una serie esclusivamente originale di Hulu. Pertanto, la sua disponibilità su altre piattaforme OTT è ancora un grande punto interrogativo. Ma per fortuna, abbiamo delle domande. Ecco un’analisi dettagliata completa del film e altri dettagli, che coprono la sua disponibilità su Netflix.

Dove puoi guardare Tell Me Lies ed è disponibile su Netflix?

La buona notizia è che Dimmi bugie è atterrato su Hulu oggi, ovvero il 7 settembre 2022. Non ha tutti gli episodi della prima stagione. Questo perché i produttori hanno deciso di tenerlo un episodio al giorno. Tuttavia, la prima stagione sarà presto disponibile per l’America. Tuttavia, la cattiva notizia è che non sarà disponibile per il pubblico statunitense tramite Netflix. Come già accennato, questa è un’esclusiva di Hulu. La serie non ha ancora firmato accordi con altre piattaforme.

Un buon sollievo è che Hulu ha un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Quindi, se sei abbastanza sicuro di completare la serie entro un mese, non avresti problemi. Ma se per sfortuna, l’host decide di trattenere gli episodi, dovrai prendere un abbonamento legittimo per lo stesso. Per i non americani, c’è anche una via d’uscita poiché le VPN sono una cosa. Attraverso VPS come Express e Proton, puoi avere accesso gratuito a tutti gli episodi per tutto il tempo che desideri.

A partire da ora, tutto ciò che sappiamo della serie è che parla di una donna che si innamora un po’ troppo per un principe azzurro. Dal tono, questo deve averti sicuramente dato una tipica atmosfera da storia d’amore universitaria. Ma fidati di noi, c’è più di ciò che soddisfa l’occhio. Lasceremo a te scoprire di cosa tratta questa serie unica.

Come da rapporti, Grazia Van Patten guida la linea del cast di Dimmi bugie. La sua pagina IMDB nomina altri attori come Jackson James White, Benjamin Wadsworth, Spencer House, Natalee Linez, Catherine Missal, Edmund Donovan, Sonia Mena, Gabriella Pession e Branden Cook. Questa prossima serie è secondo quanto riferito, prodotto da Emma Roberts con la sua società di produzione.

Quali sono le vostre opinioni su questa serie? E come vorresti guardarlo? Facci sapere con certezza.

