Teaser della quinta stagione di “Cobra Kai”: Johnny Lawrence e Robby Keene si uniscono all’FBI, ma non è il Federal Bureau of Investigation

Come si misura la grandezza di un film? Dal numero di premi che ha vinto o dai soldi che ha raccolto al botteghino? Beh, non sappiamo voi, ma misuriamo la grandezza di un film da quanto sia stato influente un film. E se c’è un film che ha resistito alla prova del tempo ma ha sfidato, deve esserlo Il bambino del karate. Quello che era iniziato semplicemente come un film si è trasformato in una trilogia con un riavvio di grande successo 2010, e una serie spin-off con cinque stagioni. Cobra Kai La stagione 5 sta arrivando e siamo tutti favorevoli.

Johnny Lawrence è uno di quei personaggi che è sempre stato una parte importante dei film. E il suo personaggio non è solo parte integrante dello spettacolo, ma è anche divertente da guardare. Quindi ora che un nuovo teaser per Cobra Kai viene rilasciato, i fan hanno notato un momento esilarante nel mezzo Johnny e suo figlio Robby.

Johnny e Robby si uniscono all’FBI nella quinta stagione di Cobra Kai

La posta in gioco sarà davvero alta nella tanto attesa quinta stagione di Cobra Kai. Ma mantenendo la traiettoria dello spettacolo e come riescono a spremere alcune risate, Johnny e Robby si uniscono all’FBI.

Ora, sappiamo che non c’è nulla di divertente nell’FBI, ma non vi abbiamo detto la sua forma completa.

Questa è la cosa più Johnny Lawrence che Johnny Lawrence indosserà mai #CobraKai pic.twitter.com/2JPCk0RXVh — Walt (@Uber_Kryptonian) 6 maggio 2022

Nel nuovo teaser di Cobra Kaiil duo padre-figlio indossa una felpa da “Ispettore del corpo femminile” o una felpa dell’FBI fuori da un ring.

Questo è un costume esilarante da regalare a Johnny poiché lo conosciamo tutti come un ragazzo che è ancora bloccato negli anni ’80. E vedere un personaggio come Robby, che è stato un personaggio serio e minaccioso, indossare una maglietta del genere, è esilarante.

LEGGI ANCHE: ‘La teoria della quinta stagione di Cobra Kai suggerisce una rivalità sempre più profonda tra Tory e Sam

Dopo gli eventi della quarta stagione, Robby finalmente va d’accordo con suo padre. Vedremo più scene tra di loro. Vediamo anche Robby in uno stato d’animo più leggero che mai. La scena dell’FBI sarà probabilmente una classica scena da film d’azione in cui il protagonista impulsivo (Johnny) e il suo assistente equilibrato (Robby) si mettono nei guai e prendono a calci in culo.

Basti dire che nella quinta stagione Robby e Johnny trascorreranno sicuramente più tempo insieme dato che sono in Messico alla ricerca di Miguel, che sta cercando di trovare suo padre.

Quali sono i tuoi pensieri sulla scena? Fateci sapere nei commenti.

Flusso Cobra Kai Stagione 5 solo su Netflix da settembre

Il teaser post “Cobra Kai” della quinta stagione: Johnny Lawrence e Robby Keene si uniscono all’FBI, ma non è il Federal Bureau of Investigation è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.