Taylor Swift ha appena rivelato il nome del quarto figlio di Ryan Reynolds e Blake Lively a Midnights?

Taylor Swift ha rivelato il nome del bambino non ancora nato di Ryan Reynolds e Blake Lively? La cantante è nota per aver lasciato accenni sulla sua vita sentimentale attraverso le sue canzoni. Include anche aggiornamenti su persone vicine e care occasionalmente a modo suo. E il suo nuovo album Midnight potrebbe avere degli aggiornamenti sul quarto figlio di Blake e Ryan.

Si dice anche che la star preferita della cultura pop, Swift sia stata fidanzata con il fidanzato Joe Alwyn. I due sono anche amici di Lively e Reynolds, e spesso hanno appuntamenti doppi. Considerando la loro vicinanza, è una dolce sorpresa per Swifties, che ipotizza che il suo nuovo album Midnight potrebbe aver fatto trapelare il nome del prossimo figlio della coppia di Hollywood.

Il nome della canzone di Taylor Swift allude al nascituro di Ryan Reynolds e Blake Lively

L’amicizia di Taylor Swift e Blake Lively è abbastanza nota. Quest’ultimo ha anche diretto la canzone di Swift I Bet You Think About me. Ora, si ipotizza che la nuova canzone di Taylor, You’re On Your Own, Kid, abbia rivelato il nome di Ryan Reynolds e il quarto figlio di Blake. i cui testi vanno, “Vedo la grande fuga, tanto tempo, Daisy May / ho raccolto i petali, lui non mi ama.“

Secondo Swifties, Ryan e Blake, che hanno tre figlie, potrebbero nominare la loro quarta Daisy May. La conclusione probabilmente deriva da occasioni passate, in cui la sua canzone Betty prendeva il nome direttamente dalla loro figlia più giovane. Il Gossip Girl l’attrice e la cantante di Love Story sono spesso viste insieme ora che la prima è di nuovo permanente.

Altre canzoni dell’ultimo album suggeriscono anche vari altri messaggi della sua vita. L’ultima versione abbaglia con le collaborazioni di Taylor con Zoe Kravitz e Lana Del Rey. La canzone Lavendar Haze, che è un vecchio termine per nuovo amore, allude anche al fidanzato Joe.

Taylor ha effettivamente annunciato il nome del prossimo figlio di Blake, o gli svelti sono semplicemente troppo eccitati per il nuovo album? Potremmo trovare la risposta presto non appena un Blake Lively pesante potrebbe partorire presto il bambino. Fino ad allora, puoi trovare altri suggerimenti dall’ultimo album di Swift, Midnight. Forse ha indizi in merito Deadpool 4? Fateci sapere che ne pensate nei commenti.

