Taron Egerton ne L’uomo della sabbia? Esplorata la confusione del cast di Netflix

Dopo gli adattamenti televisivi di Lucifer, American Gods e Good Omens, l’opera fondamentale di Neil Gaiman, The Sandman, è finalmente arrivata sugli schermi TV per gentile concessione di Netflix.

La serie vede Tom Sturridge guidare un cast costellato di stelle, con attori famosi che appaiono in ruoli grandi e piccoli.

Tuttavia, i fan della serie sono stati lasciati con domande sul presunto ruolo di Taron Egerton nella serie dopo che era stato precedentemente segnalato come parte del cast.

Taron Egerton avrebbe recitato in The Sandman

Nel gennaio 2021, Deadline ha riferito che l’attore gallese Taron Egerton avrebbe dovuto apparire in un adattamento di The Sandman di Neil Gaiman.

L’attore 32enne, noto soprattutto per il ruolo di Eggsy nei film di spionaggio di Kingsman e di Elton John in Rocketman, è anche presente nell’elenco del cast di Google per la serie The Sandman.

Di conseguenza, i fan della serie sarebbero perdonati per aver creduto che Egerton appaia effettivamente in The Sandman.

Taron Egerton è davvero nella prima stagione di The Sandman?

No, Taron Egerton non appare nella prima stagione di The Sandman di Netflix.

Esatto, nonostante apparentemente sia stato scelto per la serie, l’attore non si vede o si sente da nessuna parte nell’adattamento televisivo.

Il casting erroneamente riportato di Egerton sembra essere il risultato di fili incrociati poiché recita nella versione dell’audiolibro Audible dei fumetti di The Sandman nei panni di John Constantine, la cui prima puntata è stata rilasciata a luglio 2020 ed è stata seguita da una seconda serie di storie a settembre 2021 .

La stessa lista del cast di Google che nomina Egerton come attore in The Sandman include anche Andy Serkis, Michael Sheen, Josie Lawrence, Arthur Darvill, Kat Dennings, Bebe Neuwirth, James McAvoy, Anton Lesser e Paterson Joseph come membri del cast, nessuno dei quali in realtà apparire.

Questo perché sono presenti anche nel cast delle versioni di audiolibri di The Sandman e non nell’effettiva serie Netflix.

I fan reagiscono all’assenza dell’attore da The Sandman

È sicuro dire che i fan di The Sandman sono rimasti delusi dall’assenza di Taron Egerton dalla serie, con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere i loro pensieri.

Un fan su Twitter ha scritto: “Taron Egerton è in The Sandman? Starò a guardare”, ma le loro speranze sono andate deluse quando un altro ha risposto: “Solo audiolibro. Non il nuovo spettacolo dal vivo”.

The Sandman è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 5 agosto 2022.

In altre notizie, SPOILER: Perché Jeff si è schiantato in Better Call Saul?