Taron Egerton in The Sandman su Netflix?

Il 5 agosto, l’ultimo adattamento di Netflix di una proprietà iconica arriverà finalmente con il rilascio di L’uomo di sabbia stagione 1.

Basato sull’omonimo fumetto di Neil Gaiman e pubblicato dalla DC Comics, L’uomo di sabbia La prima stagione segue Dream, un essere potente che domina su tutti i sogni e le storie, mentre parte per una missione per riportare il suo regno al suo antico splendore dopo essere stato imprigionato per oltre un secolo.

Lungo la strada, i fan avranno la possibilità di incontrare diversi volti familiari dalle pagine dei fumetti che hanno ispirato la serie interpretata da un mix di veterani della TV e volti nuovi che sicuramente conquisteranno i fan per tutta la stagione.

Il cast comprende un incredibile ensemble che include Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Charles Dance, David Thewlis, Vivienne Acheampong, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Mark Hamill, John Cameron Mitchell, Vanesu Samunyai e Razane Jammal.

Secondo una rapida ricerca su Google, potresti anche essere indotto a credere che anche Taron Egerton sia nel cast, ma lo sia Kingsman attore veramente nella serie?

Taron Egerton è nella prima stagione di The Sandman?

Se hai cercato su Google L’uomo di sabbia cast, è probabile che tu abbia visto il nome di Taron Egerton apparire nel carosello di foto che appare nella parte superiore della ricerca su Google che mostra i membri chiave della serie Netflix. Tuttavia, Egerton non appare nella serie Netflix e non ne fa parte L’uomo di sabbia lancio.

Allora perché il suo nome compare quando si esegue una ricerca su Google?

La confusione che ruota attorno al coinvolgimento di Egerton in Netflix L’uomo di sabbia è dovuto al suo coinvolgimento nel 2020 Il podcast di Sandman, una serie di podcast sceneggiati da Audible che ha visto Egerton prestare la sua voce al personaggio di John Constantine per la serie. Sebbene Egerton fosse coinvolto nel podcast, non riprenderà il ruolo di Constantine nella serie Netflix.

L’uomo di sabbia la prima stagione arriva su Netflix venerdì 5 agosto 2022.