TAR è interpretato da Cate Blanchett su Netflix? (dove vedere TAR)

Il film Catrame è stato presentato in anteprima alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove la star Cate Blanchett ha portato a casa l’ambitissima Coppa Volpi come migliore attrice. La funzione ha ottenuto il plauso universale, secondo Metacritic, ed è lecito ritenere che molti abbonati Netflix apprezzerebbero vedere questa eccellente funzione.

Il film segue Lydia Tár, uno dei più grandi compositori e direttori d’orchestra viventi che il mondo abbia mai visto. Inoltre, è stata la prima donna in assoluto ad essere nominata direttrice principale di una grande orchestra in Germania. La narrazione offre uno sguardo perspicace e intrigante nel mondo di un artista davvero dotato.

Todd Field dirige il film, con Blanchett al fianco di un cast di talento tra cui Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner e Mark Strong. A comporre il film è Hildur Guðnadóttir, che in precedenza ha vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora originale e il BAFTA per la migliore musica originale per il suo lavoro nel film Burlonerendendola la prima compositrice donna a vincere entrambi i riconoscimenti.

Ci sono molte ragioni per voler vedere il Certified Fresh Catramee non sorprende che alcuni abbonati siano interessati a sapere se possono verificarlo su Netflix.

TAR con Cate Blanchett è disponibile su Netflix?

Qualsiasi cosa con Cate Blanchett nel ruolo da protagonista è un must per molti e molti abbonati vorrebbero guardarlo sullo streamer. Ma sfortunatamente, ciò non può accadere perché Catrame non è disponibile su Netflix.

Fortunatamente ci sono molte opzioni su Netflix quando si tratta del genere thriller psicologico. Alcuni dei titoli stimolanti pronti per lo streaming ora includono Scatola per uccelli, La chiamata, Testa di ragnoe Ossigeno.

Dove puoi trasmettere in streaming TAR con Cate Blanchett

Catrame ha iniziato la sua uscita nelle sale limitate il 7 ottobre 2022. Il film si espanderà in un’ampia uscita il 28 ottobre 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: