“Tall Girl 2”: data di uscita di Netflix febbraio 2022 e cosa sappiamo finora

La commedia romantica per adolescenti Netflix Netflix Ragazza alta sta tornando per un sequel nonostante sia stato universalmente stroncato dalla critica e dal pubblico allo stesso modo. Nonostante tutto, ha sfidato le probabilità e ha ottenuto un enorme pubblico che ha portato a un sequel. Ecco tutto quello che sappiamo Ragazza alta 2 in arrivo su Netflix l’11 febbraio 2022.

Tanto per ricapitolare velocemente, il primo Ragazza alta il film è stato un grande successo per Netflix dato il suo budget limitato e alla fine ha accumulato 41 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma nelle prime quattro settimane disponibili.

Il film era interpretato da Ava Michelle, Griffin Gluck, Sabrina Carpenter e Paris Berelc ed era una commedia romantica standard con la svolta che era il personaggio principale, Jodi, era molto alto e molto imbarazzato.

Ragazza alta Tuttavia, non è stato affatto un grande successo quando si è trattato di critica. Il film attualmente si trova a un 5,2 su IMDb con punteggi della critica altrettanto bassi al 44%.

Nell’ottobre 2019, dopo l’uscita del film iniziale, Ava Michelle ha parlato con EliteDaily e ha detto che si parlava di un sequel. Ha scherzato sul fatto che sperava che i fan vedessero Michelle entrare nel suo ultimo anno di scuola dicendo:

“Sono entusiasta di vedere, si spera, l’ultimo anno di Jodi e di vedere cosa succede lì, ma davvero non lo so. Si parla, ma proprio non lo so, vedremo”.

Da allora, tutto è stato tranquillo e, naturalmente, c’è stata una pandemia globale che probabilmente ha fermato qualsiasi sviluppo.

Fu allora nel dicembre 2020 quando DiscussingFilm ebbe lo scoop che Netflix stava sviluppando un sequel. Hanno rivelato che Sam Wolfson sarebbe tornato per scrivere la sceneggiatura del sequel e le notizie di oggi lo confermano.

Quando è iniziata la produzione di Tall Girl 2?

Le riprese, come confermato dal numero 1236 di ProductionWeekly, suggeriscono che le riprese avrebbero dovuto iniziare a metà aprile 2021 e concludersi a fine maggio 2021.

Il sequel è stato girato ancora una volta interamente a New Orleans, proprio come il primo film con McG, Mary Viola, Steven Bello e Corey Marsh che continuano nei ruoli di produttori esecutivi.

Ciò è stato poi confermato da Ava Michelle sui social media annunciando che il sequel è ora in produzione affermando:

“MOOLTO entusiasta di annunciare finalmente che siamo attualmente in produzione per TALL GIRL 2 !!!!!!! così incredibilmente grato facciamo questo thaaangg”

Cosa aspettarsi da Tall Girl 2 su Netflix

La prima sinossi che ci è stata fornita per Tall Girl 2 è arrivata all’inizio del progetto ed era la seguente:

“Dopo che Jodi Kreyman ha guadagnato popolarità, i suoi problemi di comunicazione iniziano a causare spaccature con coloro che la circondano e ora ha davvero bisogno di ‘stare in piedi’.”

Ora, grazie a USA Today, ne sappiamo un po’ di più Ragazza alta 2.

“Jodi (Ava Michelle) e il suo amico di sempre Dunkleman (Griffin Gluck), che si sono baciati alla fine dell’originale “Tall Girl”, ritornano nel sequel della commedia romantica per adolescenti che vede Jodi alle prese con nuovi problemi che derivano dall’essere popolare. “

Chi recita in Tall Girl 2?

La maggior parte del cast principale della prima voce è destinata a tornare.

I membri del cast di ritorno includono:

Ava Michelle nel ruolo di Jodi Kreyman

Griffin Gluck Griffin Gluck nel ruolo di Jack Dunkleman

Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter nel ruolo di Harper Kreyman

Steve Zahn Steve Zahn nel ruolo di Richie Kreyman

Angela Kinsey Angela Kinsey nel ruolo di Helaine Kreyman

Angel Washington nel ruolo di Fareeda

Luke Eisner Luke Eisner è Stig Mohlin

Clara Wilsey Clara Wilsey nel ruolo di Kimmy Stitcher

Rico Paris Rico Paris come Schnipper

Tra i nuovi volti che vedremo nel sequel figura anche Jan Luis Castellanos che interpreterà Tommy Torres. Jan è forse meglio conosciuto per il suo ruolo in Netflix 13 motivi per cui dove ha interpretato Diego Torres.

Johanna Liauw, che è apparsa in Quarantine Leap e Crossbow Creek, interpreterà il ruolo di Stella.

Chris Wylde interpreterà Corey Dunkleman e Rachael Thompson interpreterà Madeline Lee.

Chi dirige e scrive Tall Girl 2?

Sam Wolfson torna a scrivere il secondo film.

Emily Ting assume le redini della regia da Nzingha Stewart per il sequel. I suoi precedenti crediti alla regia includono quelli del 2019 Torna in Cina, Già domani a Hong Kong, e diversi cortometraggi e documentari prima ancora.

Non vedi l’ora di vedere il seguito di Ragazza alta su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.

Nota dell’editore: questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il 3 marzo 2020 e viene aggiornato nel tempo con notizie e aggiornamenti su Tall Girl 2. L’ultimo aggiornamento è stato nel gennaio 2022 per riflettere la data di rilascio confermata.