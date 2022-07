Talia Ryder età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

non lo era Ciao, arrivederci e tutto il resto tutto quello che volevi?

Il nuovo film d’amore di Netflix ci ha fatto chiedere se in qualche modo avessimo viaggiato indietro nel tempo fino a San Valentino con quanto fosse adorabile. Non solo il rilascio ci ha mostrato come l’amore può davvero superare tutti gli ostacoli, ma ci ha anche mostrato che lo sforzo e la comunicazione sono davvero necessari per farlo funzionare tra gli amanti.

Importanti lezioni di vita a parte, però, anche il cast del film romantico è stato molto impressionante. Certo, è sempre bello da vedere Lavoraci l’attore Jordan Fisher sui nostri schermi. Ma, insieme a lui, c’è un’attrice straordinaria che sappiamo che non vedete l’ora di incontrare. Esatto, Talia Ryder; l’individuo di talento che ha interpretato l’interesse amoroso di Fisher sullo schermo, Claire.

Chi è questa attrice in ascesa? Ti diciamo tutto ciò che sappiamo di seguito.

Talia Ryder età

Originaria di Buffalo, New York, Talia Ryder è nata il 16 agosto 2002, il che le fa 19 anni ad oggi. Il suo segno zodiacale è Leone.

Altezza di Talia Ryder

Super Stars Bio riporta Talia si trova a circa 5 piedi e 3 pollici. Il media riporta anche che il colore dei capelli dell’attrice americana è castano scuro e i suoi occhi sono verdi.

Talia Ryder Instagram

L’Instagram di Talia è pieno di immagini esteticamente piacevoli che aiutano a farci sapere cosa succede nella mente e nella vita quotidiana di questa attrice. Dalle sue numerose foto con gli amici alle varie foto di lei che si veste a festa, Talia conosce sicuramente Instagram. Crediamo che anche i suoi 269.000 follower (e oltre) siano d’accordo!

Assicurati di seguirla su Instagram e sul suo Twitter per vedere più contenuti di questa star di Netflix.

Ruoli di Talia Ryder

Questa non è la prima volta che vedi Talia sul tuo schermo, poiché questa star è stata in molte serie e film prima del titolo Netflix 2022. Secondo IMDb, ecco tutti i titoli in cui puoi aspettarti di vedere Talia:

Broadway Kids contro il bullismo: ho una voce (2016)

Solo noi sappiamo (2018)

Mai Raramente A volte Sempre (2020)

Storia del lato ovest (2021)

Maestro (2022)

Anche Talia dovrebbe recitare Stranieri insieme a Sophie Turner, Camila Mendes e Cose più strane l’attrice Maya Hawke. La data di uscita di questo titolo non è ancora nota.

L’hai sentito prima qui: Talia Ryder sta per diventare una superstar! Mentre aspetti che questa celebrità decolli, assicurati di mostrarle il tuo sostegno guardandola ogni singolo secondo Ciao, arrivederci e tutto il resto streaming in questo momento solo su Netflix.